Αντί να μαζεύεται, διευρύνεται το αγροτικό μέτωπο κατά της κυβέρνησης, η οποία οδηγείται εκ νέου σε θέση απολογίας και έκτακτης διαχείρισης ενός ακροατηρίου που την ενδιαφέρει πολιτικά και εκλογικά. Υστερα από τις κυριακάτικες εικόνες έντασης με τα μπλόκα των αγροτών να σπάνε εκείνα των αστυνομικών, με διαμαρτυρίες στην εθνική οδό στο ύψος της Λάρισας και στον Ε65, καθώς και με ρίψη χημικών, τραυματισμούς, συλλήψεις και καταγγελίες αγροτοσυνδικαλιστών για «αυταρχισμό» – που δείχνουν σοβαρά ρήγματα εμπιστοσύνης μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα – προκλήθηκε αντιπολιτευτικό πυρ ομαδόν.

Μπορεί το Μέγαρο Μαξίμου να επιμένει σε διπλή γραμμή «καθησυχασμού» ως προς τις πληρωμές και «αποφασιστικότητας» ως προς την αλλαγή καθεστώτος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο οι αγρότες, οι οποίοι αναμένεται να επανακαθορίσουν τα βήματά τους σε νέα σύσκεψη, σήμερα, στη Νίκαια της Λάρισας, απειλούν να μπλοκάρουν την κυβερνητική «θετική» ατζέντα.

Στη Θεσσαλία τον Δεκέμβρη

Βουλευτές σε αγροτικές περιοχές μεταφέρουν στα κεντρικά την εντεινόμενη πίεση, ενώ την κυβερνητική αγωνία μαρτυρά ο παρασκηνιακός σχεδιασμός επί χάρτου, κατά πληροφορίες, για μετάβαση κλιμακίου στη Θεσσαλία, εντός του Δεκεμβρίου. Κι αυτό, διότι η ανησυχία είναι ότι επίκεινται γιορτές με τα τρακτέρ στους δρόμους.

Ο Πρωθυπουργός διεμήνυσε ξανά πως ο Δεκέμβριος «θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης» (και ότι «έως το τέλος του έτους θα καταβληθούν άλλα 1,2 δισ. ευρώ»), προσπαθώντας να εξηγήσει την «προσωρινά μικρότερη κατά 25% σε σχέση με πέρυσι» μειωμένη προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. «Υποβλήθηκαν λιγότερες δηλώσεις και διαπιστώθηκαν επίσης ελλείψεις σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από περίπου 44.000 αγρότες, για τους οποίους θα γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα επαλήθευση στοιχείων» ανέφερε, δεσμευόμενος ότι η Ελλάδα «δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που θα περισσέψουν».

Η αντιπολίτευση ταυτόχρονα χτυπά τους κυβερνώντες εκεί που πονούν. «Εσπειραν ανέμους, θερίζουν θύελλες» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε «κοροϊδία» τονίζοντας ότι οι αγρότες «δηλώνουν εξαπατημένοι από τις καταβολές της Παρασκευής», το ΚΚΕ μίλησε για «δίκαιο» ξεσηκωμό, αναφέροντας ότι οι κυβερνητικές υποσχέσεις «δεν πείθουν κανέναν» κ.λπ.