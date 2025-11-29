Η Ιταλία στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου; Το γεγονός ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα έξι από τα 48 εισιτήρια του 23ου Μουντιάλ και η κλήρωση έχει οριστεί για την επόμενη Παρασκευή, στην Ουάσιγκτον, η FIFA δεν είχε άλλη επιλογή από το να στείλει τη Σκουάντρα Ατζούρα και όλες τις υπόλοιπες ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρόκριση από τα προκριματικά, στον όμιλο των αδυνάτων. Η άλλη λύση θα ήταν η κλήρωση να οριστεί μετά την ολοκλήρωση των πλέι οφ, στα τέλη Μαρτίου, ωστόσο τα logistics των φιναλίστ (αναζήτηση καταλυμάτων, προπονητικών κέντρων κ.λπ.) και ο χρόνος που απομένει μέχρι τη σέντρα δεν το επιτρέπουν.

Οι πρώτες αντιδράσεις επικεντρώθηκαν στην πιθανότητα η Ιταλία, αν προκριθεί φυσικά, να βρεθεί σε όμιλο του θανάτου. Η γενναία αύξηση των φιναλίστ από 32 σε 48 αφήνει μεγαλύτερα, αν όχι τεράστια περιθώρια, να μην υπάρξει ούτε ένας όμιλος του θανάτου. Ακόμα όμως και σ’ αυτή την περίπτωση, από τη στιγμή που προκρίνονται εκτός από τις δύο πρώτες των 12 γκρουπ που θα σχηματιστούν και οι οκτώ καλύτερες τρίτες, είναι προφανές πως δύσκολα θα μείνει εκτός νοκάουτ ομάδα που συγκαταλέγεται ακόμα και στις μεσαίες. Με δεδομένο πως θα υπάρχουν 16 εκπρόσωποι της Ευρώπης και θα σχηματιστούν 12 όμιλοι, τέσσερα γκρουπ θα συμπεριλάβουν από δύο ευρωπαϊκές ομάδες.

Μια σημαντική παράμετρος της κλήρωσης αφορά τις τέσσερις ισχυρότερες φιναλίστ σύμφωνα με το τελευταίο ranking, ήτοι τις Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία και Αγγλία. Η FIFA αποφάσισε να τοποθετηθούν σε διαφορετικά μονοπάτια έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να βρεθούν στα ημιτελικά η πρώτη με την τέταρτη και η δεύτερη με την τρίτη και στον τελικό οι δύο ισχυρότερες, δηλαδή η Ισπανία με την Αργεντινή. Αρκεί βέβαια να κατακτήσουν την πρώτη θέση στους ομίλους τους. Ενα σύστημα που προσομοιάζει στα τουρνουά τένις. Η συγκεκριμένη επιλογή της Διεθνούς Ομοσπονδίας δεν εξασφαλίζει φυσικά πως οι συγκεκριμένες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό, παρά μόνο πως δεν θα αναμετρηθούν μεταξύ τους σε πρώιμες φάσεις νοκάουτ. Κι όλα αυτά βέβαια έχουν έναν και μοναδικό στόχο: τις τηλεθεάσεις και το χρήμα.