Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά, η Αλίκη… Μυρτώ Θεοδώρου, δεν είναι πια εδώ για να πάρει αγκαλιά τα παιδάκια και να τα ησυχάσει και να τους δώσει στοργή. Πήρε τον Δημήτρη… Στέφανο Καρατάσο κι έφυγαν γι’ αλλού.

Βεβαίως βεβαίως, που έλεγε κι ο… γυμνασιάρχης Χρήστος Τσαγανέας, τα σχολεία δεν είναι ταινία με Βουγιουκλάκη και Παπαμιχαήλ, όπως δεν είναι και η ίδια η ζωή. Ή μήπως είναι; Γιατί αυτό που συνέβη στο σχολείο του Λουτρακίου με τη δασκάλα να καταγγέλλει εξάχρονο για… θωπεία και παρενόχληση ξεπερνάει ακόμα και τα όρια μιας κωμικής σειράς. Δεν θα μπορούσε να το φανταστεί ούτε ο πιο τρελός σεναριογράφος γιατί θα τον έπαιρναν με τις ντομάτες και θα του κρεμούσαν κουδούνια!

Η γυναίκα, η δασκάλα, ίσως και να ήθελε να δει τον μπόμπιρα σιδηροδέσμιο ώστε να πάρουν ένα καλό μάθημα τα άλλα παιδάκια και να είναι πολύ προσεκτικά!

Αλήθεια τώρα; Αλήθεια; Δυστυχώς ναι. Κι είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται για ταινία της Φίνος Φιλμ κι ούτε για παρωδία του Αλέξανδρου Τσουβέλα. Ακου εκεί… σεξουαλική παρενόχληση από εξάχρονο! Ή, όπως είπαν κι οι ευθυμογράφοι, αφού την εξέθεσε να την παντρευτεί!

Πέρα από τα αστεία – και γέννησε πολλά αυτή η ιστορία – το πιο σοβαρό είναι ότι η καταγγέλλουσα το πιστεύει, δεν το είπε έτσι στον αέρα. Και δεν είναι μόνο σοβαρό αλλά και επικίνδυνο!

Στην ουρά της ιστορίας που έγινε θέμα σε πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπάρχει κάτι που δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια. Η συγκεκριμένη δασκάλα λοιπόν, η… παρενοχλημένη, έχει αρνηθεί δύο φορές να περάσει από αξιολόγηση, παρ’ όλ’ αυτά εξακολουθούσε να είναι στη θέση της και να πηγαίνει στο σχολείο. Τα πάντα μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα.

Ο πατέρας της είπε ότι όταν η κόρη του «είδε ότι ο διευθυντής του σχολείου δεν αντέδρασε μετά την καταγγελία της, λειτούργησε αρνητικά τελείως και έκανε αυτές τις σαχλαμάρες για τις οποίες έχει βουίξει όλη η Ελλάδα»!

Και μέσα στον ορυμαγδό των δηλώσεων, ήρθε και η τοποθέτηση του πρώην συζύγου της η οποία δίνει μια άλλη διάσταση στο θέμα.

«Η κοπέλα δεν είναι στα καλά της, χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης. Θέλει φάρμακα τώρα. Εγώ της τα είχα πει πριν γίνουν όλα τα σκηνικά. Της πρότεινα να χωρίσουμε ειρηνικά και ήθελε να καλέσει αστυνομία, να το “χοντρύνει” το θέμα. Εχει ξεφύγει, εγώ της το έχω πει καιρό ότι ήθελε να πάρει κάποια φάρμακα. Αυτή νομίζει ότι αν πάρει φάρμακα θα γίνει χάλια, θα γίνει ψυχοπαθής».

Ας τα βρει η… υπηρεσία, που λένε, το τι είναι και τι δεν είναι αυτή η δασκάλα που προκάλεσε σούσουρο.

Ομως, με αφορμή αυτόν τον τραγέλαφο, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που ΠΡΕΠΕΙ να γίνει πρωταρχικό και κυρίαρχο. Ολοι οι δάσκαλοι, οι καθηγητές κι όσοι ασχολούνται με την παιδεία είναι αναγκαίο να περνάνε από εξονυχιστική αξιολόγηση. Γιατί κι αυτοί είναι… πιλότοι των ψυχών! Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε, με τα όποια σοβαρά προβλήματά του, να μπαίνει σε μια τάξη και να διδάσκει παιδιά. Η ευθύνη του είναι τεράστια, οπότε πρέπει να έχουν ελέγξει τις ικανότητές του.

Βεβαίως στα χαρτιά προβλέπεται η αξιολόγηση. Μάλιστα έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από τον Ιανουάριο του 2024. Κι όχι μόνο υπάρχει αλλά είναι και σαφής.

«Σε περίπτωση που ο αξιολογούμενος δεν συμπράττει στη διαδικασία καθ’ οιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, εκτός αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας που να το δικαιολογούν αυτό́, το αντίστοιχο πρακτικό́ υπογράφεται μονομερώς από́ τον αξιολογητή καταγράφοντας την αποχή́ του αξιολογούμενου»

Συμβαίνουν όλα αυτά; Τηρούνται; Βρίσκονται ακατάλληλοι άνθρωποι που παύονται; Γιατί ακόμα υπάρχουν καταγγελίες ότι όλα αυτά είναι τυπικά και δίχως πραγματική ουσία. Αν συμβαίνει αυτό, όλα πρέπει να αλλάξουν και μάλιστα… χτες! Δεν νοείται να υπάρχουν δάσκαλοι και καθηγητές ανήμποροι να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους.