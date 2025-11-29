Η φετινή χειμερινή σεζόν ξεκίνησε με αισιόδοξα μηνύματα τόσο για τον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, όσο και για τους ξενοδόχους ορεινών περιοχών, καθώς το τριήμερο – τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου οι πληρότητες άγγιξαν το 100% στο σύνολο των δημοφιλών χειμερινών προορισμών. Θα πρέπει να τονίσουμε πως η σεζόν στους χειμερινούς προορισμούς της χώρας ξεκινά, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, από τα τέλη Οκτωβρίου και διαρκεί έως και τα μέσα – τέλη Φεβρουαρίου.

Η «φουλ» σεζόν για τους ιδιοκτήτες ακινήτων εγγεγραμμένων σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης αφορά κυρίως το διάστημα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, των Θεοφανίων, καθώς και τα διήμερα – τριήμερα που εντείνονται ιδιαίτερα από τα μέσα Νοεμβρίου έως και τα τέλη Ιανουαρίου.

Πρώιμος προγραμματισμός και ενισχυμένη ζήτηση για τις γιορτές

Τη φετινή χρονιά, μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας φαίνεται να προγραμμάτισε νωρίς τις διακοπές των Χριστουγέννων, με σημαντικό παράγοντα το γεγονός ότι η απόδραση «εύκολα» μετατρέπεται σε τετραήμερο ή/και πενθήμερο: άφιξη την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου και αναχώρηση την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, αν και μερικοί φαίνεται πως θα επιστρέψουν στη βάση τους με τη νέα χρονιά. Το ταξίδι στο βουνό, ιδιαίτερα τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με τις προ-κρατήσεις που καταγράφονται στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς για ολόκληρα διαμερίσματα ή/και κατοικίες διαθέσιμες σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, παρουσιάζει άκρως εντυπωσιακή ζήτηση.

Τα ποσοστά προ-κρατήσεων «χτυπούν» 90% – 100%

Τα ποσοστά προ-κρατήσεων στο σύνολο των δημοφιλών χειμερινών προορισμών είναι ήδη άνω του 90% στους 19 από τους 23 προορισμούς, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται η κίνηση να ενταθεί και τα ποσοστά να αγγίξουν το 100%, ειδικά στις ορεινές περιοχές όπου εξακολουθεί να υπάρχει διαθεσιμότητα. Πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι τα υψηλά ποσοστά προ-κρατήσεων αφορούν αποκλειστικά ακίνητα εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, και όχι ξενοδοχειακές μονάδες ή πανσιόν, ενώ η συνολική δυναμικότητα σε πολλούς χειμερινούς προορισμούς παραμένει περιορισμένη.

Εξαιρετική εικόνα στους κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς

Η Αράχωβα, πέρα από την εντυπωσιακή ζήτηση, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ορεινούς προορισμούς τα Χριστούγεννα. Κλασικά αξιοθέατα της περιοχής είναι ο επιβλητικός βράχος της Ώρας, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με τα περίφημα σκαλιά, καθώς και φυσικά ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών μόλις λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα. Την περίοδο των εορτών, η Αράχωβα στολίζεται εντυπωσιακά, ενώ τα στενά του κέντρου γεμίζουν με τοπικά προϊόντα, γλυκίσματα και παραδοσιακές γεύσεις όπως η φορμαέλα.

Στην Αράχωβα, οι προ-κρατήσεις για το διάστημα 24/12 -28/12 αγγίζουν το 78%. Το κόστος διαμονής για τέσσερις διανυκτερεύσεις ξεκινά από 620€ για κατοικία σε απόσταση 300 μέτρων από το κέντρο, κατάλληλη για τετραμελή οικογένεια ή παρέα, ενώ μπορεί να φτάσει τα 1.411€ για κατοικία με 2 Υ/Δ. Υπάρχουν και chalet που φιλοξενούν 9-10 άτομα, με κόστος έως 3.479€.

Το Μέτσοβο με τη χαρακτηριστική ηπειρώτικη αρχιτεκτονική του προσφέρει γιορτινή ατμόσφαιρα, με παραδοσιακά έθιμα όπως τα Μέτσοβιτικα κάλαντα και τα αναμμένα τζάκια στις πλατείες. Αγαπημένα αξιοθέατα είναι το Μουσείο Αβέρωφ, η Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ, το Αρχοντικό Τοσίτσα και φυσικά η λίμνη Αωού για χειμερινές εξορμήσεις.

Στο Μέτσοβο, όπου η δυναμική των βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι μικρή, οι προ-κρατήσεις αγγίζουν το 96%, και το κόστος τετραήμερης διαμονής από 1.058€, για κατοικία 150 μέτρων από το κέντρο.

Ιωάννινα: σταθερά στην κορυφή της ζήτησης

Τα Ιωάννινα αποτελούν έναν από τους πιο μαγικούς προορισμούς για Χριστούγεννα. Η Λίμνη Παμβώτιδα με το νησάκι της, το Κάστρο των Ιωαννίνων, το Σπήλαιο Περάματος και τα παραδοσιακά στενά της παλιάς πόλης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ιδανική για γιορτινές βόλτες. Την περίοδο των εορτών πραγματοποιούνται χριστουγεννιάτικες δράσεις, φωταγωγήσεις και γιορτινές εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία.

Η πόλη των Ιωαννίνων παραμένει παραδοσιακός χειμερινός προορισμός για Αιτωλοακαρνάνες και Θεσσαλονικείς, με υψηλή επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Οι προ-κρατήσεις για τα Χριστούγεννα αγγίζουν το 98%, ενώ η δυναμικότητα καταγράφει 533 (594 το 2024, 501 το 2023) εγγεγραμμένα αυτοτελή ακίνητα. Σήμερα είναι διαθέσιμες στην Airbnb μόλις 11 κατοικίες, με κόστος τετραήμερης μίσθωσης από 753€.

Δυναμική σε Καλάβρυτα, Αρκαδία και νέους ορεινούς προορισμούς

Τα Καλάβρυτα γίνονται εξαιρετικά δημοφιλή τα Χριστούγεννα, με το χιονοδρομικό κέντρο Χελμού, το Μέγα Σπήλαιο, τη Μονή Αγίας Λαύρας και τη γραφική βόλτα με τον Οδοντωτό να αποτελούν σταθερές αξίες. Την περίοδο των γιορτών, οι πλατείες φωτίζονται και αναβιώνουν παραδοσιακά έθιμα.

Στα Καλάβρυτα, οι προ-κρατήσεις αγγίζουν το 92%, με ζητούμενες τιμές από 1.232€ για κατοικία με 3 Υ/Δ κατάλληλη για 6-8 άτομα.

Αρκαδία – Δημητσάνα, Βυτίνα, Στεμνίτσα, Λαγκάδια

Οι αρκαδικοί προορισμοί αποτελούν «ζωντανά» χριστουγεννιάτικα χωριά. Η Δημητσάνα με τον Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, η Βυτίνα με το Μαύρο Δάσος, η Στεμνίτσα με τα παραδοσιακά εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας, αλλά και τα Λαγκάδια με τα πέτρινα αρχοντικά τους, δημιουργούν μια από τις πιο αυθεντικές γιορτινές εμπειρίες της Πελοποννήσου.

Στην περιοχή αναβιώνουν τοπικά έθιμα φωτιάς, παραδοσιακά κάλαντα και χριστουγεννιάτικα παζάρια.

Νέοι προορισμοί Αρκαδίας

Το Λεβίδι, η Ζάτουνα, η Καρύταινα και η Βλαχέρνα αποτελούν «κρυμμένα στολίδια» με πέτρινη αρχιτεκτονική, γραφικές πλατείες και τοπικές γιορτές.

Το κόστος τετραήμερης διαμονής κυμαίνεται από 482€ έως 1.481€, με τις υψηλότερες τιμές να αφορούν ολόκληρα αρχοντικά 75-120 τ.μ.

Σταθερά ψηλά και άλλοι δημοφιλείς χειμερινοί προορισμοί

Φημισμένο για το Βελούχι και τη χειμερινή του φύση, το Καρπενήσι στολίζεται γιορτινά τις ημέρες των Χριστουγέννων. Δημοφιλή αξιοθέατα αποτελούν το Μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας και οι μικρές πετρόχτιστες κοινότητες όπως ο Μικρό – Μεγάλο Χωριό.

Το Καρπενήσι προσελκύει Αθηναίους και κατοίκους όμορων νομών, με προ-κρατήσεις 97% και κόστος από 1.317€ για κατοικία με 6 Υ/Δ κατάλληλη για 8–10 άτομα.

Καλαμπάκα – Μετέωρα

Τα Μετέωρα προσφέρουν μοναδική πνευματική ατμόσφαιρα τα Χριστούγεννα, με τα μοναστήρια φωτισμένα και επισκέψιμα. Η πόλη της Καλαμπάκας στολίζεται και φιλοξενεί εορταστικές εκδηλώσεις. Οι προ-κρατήσεις σήμερα αγγίζουν το 98%, με το κόστος από 1.035€.

Καλαμάτα

Η Καλαμάτα ζει έντονα το πνεύμα των Χριστουγέννων, με στολισμένο ιστορικό κέντρο, τα Φαναράκια της Παραμονής και την παραλιακή που γεμίζει ζωή.

Η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα παρουσιάζει προ-κρατήσεις 72% με 183 διαθέσιμα ακίνητα και τιμές από 353€.

Ναύπλιο

Το Ναύπλιο, με το Παλαμήδι, την Ακροναυπλία, το Μπούρτζι και τα στενά της Παλιάς Πόλης, αποτελεί έναν από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς της χώρας. Τα Χριστούγεννα φιλοξενούνται μουσικές εκδηλώσεις και υπέροχος στολισμός.

Το Ναύπλιο καταγράφει προ-κρατήσεις 73%, με δυναμική 462 εγγεγραμμένων ακινήτων (450 το 2024, 370 το 2023) και κόστος τετραημέρου από 330€.

Τρίκαλα – «Μύλος των Ξωτικών»

Γνωστό για το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο πάρκο της χώρας, τα Τρίκαλα μετατρέπονται σε χριστουγεννιάτικη πρωτεύουσα. Ιδανικά για οικογένειες.

Οι προ-κρατήσεις αγγίζουν το 97% και το κόστος τεσσάρων διανυκτερεύσεων από 939€ για κατοικία με 2 Υ/Δ.

Έδεσσα – Φλώρινα – Βέροια – Γρεβενά

Η Έδεσσα, με τους εντυπωσιακούς καταρράκτες της, η Φλώρινα με το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο έθιμο «Μπουμπουσάρια», η Βέροια με το πλούσιο βυζαντινό της παρελθόν και τα Γρεβενά με το μοναδικό φυσικό τους ανάγλυφο, αποτελούν ιδανικές επιλογές για όσους αναζητούν πιο αυθεντικές γιορτινές εμπειρίες. Τα ποσοστά προ-κρατήσεων παραμένουν εντυπωσιακά υψηλά: η Έδεσσα αγγίζει το 100%, η Φλώρινα επίσης το 100%, η Βέροια το 98% με κόστος από 525€, ενώ στα Γρεβενά οι προ-κρατήσεις φτάνουν το 94% με τιμές από 593€.

Καστοριά

Η γραφική Καστοριά, με τη μαγευτική λίμνη της που δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερα κατανυκτική τις ημέρες των Χριστουγέννων, μεταμορφώνεται σε έναν από τους πιο ζεστούς χειμερινούς προορισμούς. Οι βόλτες στον παραλίμνιο δρόμο, το παλιό παραδοσιακό Ντολτσό και το στολισμένο κέντρο συνδυάζονται με χριστουγεννιάτικες δράσεις, θεματικό πάρκο και συναυλίες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία. Η Καστοριά εμφανίζει προ-κρατήσεις 97%, με τιμές από 940€ για κατοικία με 2 Υ/Δ.

Τάσεις Δεκεμβρίου: προς το 100% πληρότητα και άνοδο τιμών

Καθώς πλησιάζουμε στην πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, οι προ-κρατήσεις αναμένεται να αγγίξουν το 100%, ενώ οι τιμές θα ακολουθήσουν ανοδική πορεία, όχι μόνο λόγω των εορτών, αλλά και επειδή θα έχουν απομείνει διαθέσιμα κυρίως ακίνητα μεγαλύτερης επιφάνειας (άνω των 100-120 τ.μ.), με κόστος συχνά άνω των 350€ ανά διανυκτέρευση σε πολλούς χειμερινούς προορισμούς.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ € ΠΡΟ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ AIRBNB 24/12 – 28/12 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Από 353 72% ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Από 1.232 92% ΑΡΑΧΩΒΑ 620 – 1.411 78% ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ Από 1.015 94% ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Από 1.317 97% ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ Από 917€ 90% ΒΥΤΙΝΑ – 100% ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ Από 1.481 91% ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ – 100% ΖΑΤΟΥΝΑ 100% ΛΑΓΚΑΔΙΑ Από 1.293 93% ΒΛΑΧΕΡΝΑ Από 482 90% ΛΕΒΙΔΙ Από 1.514 85% ΕΛΛΗΝΙΚΟ – 100% ΕΔΕΣΣΑ – 100% ΚΑΣΤΟΡΙΑ Από 940 97% ΙΩΑΝΝΙΝΑ Από 723 98% ΤΡΙΚΑΛΑ Από 939 97% ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Από 1.035 98% ΝΑΥΠΛΙΟ Από 330 73% ΜΕΤΣΟΒΟ Από 1.058 96% ΦΛΩΡΙΝΑ – 100% ΓΡΕΒΕΝΑ Από 593 94%

Πηγή/Επεξεργασία: Πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης / Πανελλαδικό Δίκτυο E–Real Estates , Ζητούμενο Κόστος διαμονής για 2 ενήλικες & 2 παιδία, μπορεί να φιλοξενήσει και 6 άτομα ανάλογα με την πολιτική του εκάστοτε ιδιοκτήτη – διαχειριστή. Ολόκληρο διαμέρισμα ή/και κατοικία.