«Ποιος είναι;». Η χαρακτηριστική, μπάσα φωνή του Γιάννη Οικονομίδη ακούστηκε από το πουθενά όταν μπήκα στην πολυκατοικία της οδού Ζαΐμη στα Εξάρχεια όπου βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας Αργοναύτες. Ηταν το σημείο του ραντεβού μας γι’ αυτό το γεύμα. «Ο φίλος σου», απάντησα στο κενό αφού δεν έβλεπα κανέναν. «Σε ποιον όροφο έρχομαι;». «Κατέβα στο υπόγειο!», η απάντηση. Κατέβηκα τα σκαλιά και βρέθηκα σε έναν χώρο όπου αρκετός κόσμος εργαζόταν. Ο Γιάννης Οικονομίδης δεν είχε πολύ χρόνο στη διάθεσή του. Φυσικό. Η προετοιμασία για τη διανομή της τελευταίας ταινίας του, «Σπασμένη φλέβα» (προβάλλεται από την περασμένη Πέμπτη), ήταν πυρετώδης και με πολλές απαιτήσεις. Οπότε θα τσιμπούσαμε κάτι εκεί. Τρεις φορές στη διάρκεια της μιας αυτής ώρας που καθίσαμε μαζί ο Γιάννης μού είπε ότι πρέπει να κόψω το τσιγάρο. Το εκτίμησα πολύ.