Η Ρεάλ, ο Ρομπέρτο Κάρλος και ο …Καραγκούνης!
Βράδυ Τρίτης σε ξενοδοχείο στο Παλαιό Φάληρο. Χαμηλά, κοντά στην παραλία. Ώστε να είναι πολύ κοντά στο σπίτι του Ολυμπιακού και να μην χρειαστεί ένα μίνι ταξίδι στους δρόμους της πρωτεύουσας η Ρεάλ. Το επικείμενο ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους για το Τσάμπιονς Λιγκ, προφανώς και συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα. Μια χούφτα πιτσιρικάδων, στο μισοσκόταδο […]
Μία ανανέωση που εξαφάνισε πολλούς ΑΛΗΤΕΣ!
Ο Ρότα υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 και τα «σκουπίδια» έχουν κρυφτεί! Η αποκάλυψη για το ραντεβού στα Σπάτα το 2024
Μια γκρίνια που υπογείως μεγαλώνει
Η δύσκολη, αλλά δίκαιη νίκη της ΑΕΚ απέναντι στον Αρη με 1-0 μας δίνει την Κυριακή ένα μεγάλο ματς: το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Αν η ΑΕΚ δεν είχε κερδίσει τον Αρη, το κυριακάτικο ντέρμπι θα ήταν για την ίδια πολύ πιο δύσκολο. Διότι αυτές οι νίκες με 1-0, που είναι έξι […]
Η ψαλίδα έχει ανοίξει και μάλιστα πολύ
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός συνέχισαν με νίκες στο πρωτάθλημα μετά την επανέναρξή του: κέρδισαν με το ίδιο σκορ (3-0) ο πρώτος τον Ατρόμητο στο κατάμεστο Καραϊσκάκη ο δεύτερος τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας. Πέρα από το σκορ υπάρχει και κάτι άλλο κοινό: και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Μπενίτεθ δεν ήθελαν τη διακοπή του […]
Ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ βρίσκει ταυτότητα
Ο Παναθηναϊκός στις Σέρρες δεν έκανε απλώς μια «καθαρή» νίκη. Έκανε μια από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις της σεζόν, ένα από αυτά τα παιχνίδια που δείχνουν τι πραγματικά μπορεί να γίνει όταν η ποιότητα, η συγκέντρωση και η προσωπικότητα της ομάδας συναντιούνται μέσα στο γήπεδο. Το 3-0 επί του Πανσερραϊκού δεν ήταν αποτέλεσμα… συγκυρίας. Ήταν […]