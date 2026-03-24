Στο τηλεοπτικό τοπίο του 2026, η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη δεν χρειάζεται συστάσεις! Η παρουσία της αρκεί για να προσδώσει βάθος και αλήθεια σε κάθε κάδρο. Φέτος, η ηθοποιός επέστρεψε δυναμικά μέσα από τη συχνότητα του MEGA, αναλαμβάνοντας τον κεντρικό ρόλο στη μεγάλη παραγωγή, «Οι Αθώοι». Με μια διαδρομή που ξεκίνησε από τις αίθουσες μπαλέτου και τις μελωδίες ενός μουσικού σχολείου για να καταλήξει στο εμβληματικό Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, η Χριστίνα αποτελεί σήμερα μια από τις πιο επιδραστικές φωνές της γενιάς της.

Η υποκριτική για εκείνη δεν ήταν απλώς μια επιλογή, αλλά μια φυσική εξέλιξη, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην παιδική και εφηβική της ηλικία. Από το ντεμπούτο της το 2015 στις «Άγριες Νότες» μέχρι την καθολική αναγνώριση ως Θεοδοσία στις «Άγριες Μέλισσες» και Αργυρώ στον «Σασμό», η πορεία της είναι γεμάτη από ρόλους που απαιτούν εσωτερικότητα και σθένος.

Φέτος, τη βρίσκουμε ταυτόχρονα και στο θεατρικό σανίδι, να ενσαρκώνει την «Αγάπη» στην παράσταση «Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου», στο θέατρο «Ιλίσια Βολονάκης», αλλά και τη «Μαρία Αντουανέτα» στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, αποδεικνύοντας την πολυδιάστατη φύση της.

Η «Μαργαρίτα» και η επιστροφή στην εποχή

Η συνεργασία της με τον σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη για τους «Αθώους» ήταν μια υπόσχεση που κρατούσε χρόνια. Η ίδια θυμάται με χαμόγελο εκείνη την πρώτη προσέγγιση: «Η πρόταση έγινε πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουν ακόμη στο Σασμό. Με πήρε ένα τηλέφωνο ο Νίκος, πήγαμε για έναν καφέ και μου είπε “σε σκέφτομαι για αυτή τη σειρά”. Το περίμενα με ανυπομονησία».

Στη νέα σειρά του MEGA, η Χριστίνα μεταμορφώνεται στη Μαργαρίτα, μια γυναίκα που παλεύει να ισορροπήσει ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο σε έναν κόσμο σκληρής ανισότητας.

«Λειτουργεί πολύ με το ένστικτο η Μαργαρίτα, είναι λίγο αγρίμι. Νομίζω θα ήθελε να είναι άνδρας, δεν μπορεί να δεχτεί αυτή την ανισότητα», εξομολογείται η ηθοποιός. Η Μαργαρίτα είναι έναςχαρακτήρας που, ενώ μπαίνει στο κοινωνικό καλούπι του γάμου και της οικογένειας για να επιβιώσει, διατηρεί μέσα της μια άγρια φλόγα.

Αν και η ίδια σχολιάζει με αυτοσαρκασμό την ταύτισή της με τα σίριαλ εποχής —«Η αλήθεια είναι πως με έχει γράψει το Luben για τις σειρές εποχής. Αλλά μου αρέσει»— τονίζει πως «Οι Αθώοι» είναι μια παραγωγή με κινηματογραφικούς ρυθμούς, που απαίτησε από την ίδια ακόμα και μαθήματα ιππασίας.

Η δουλειά αυτή εξελίχθηκε σε μια «οικογενειακή υπόθεση» με τους Νίκο και Άγγελο Κουτελιδάκη στη σκηνοθεσία, την Ελένη Ζιώγα στο σενάριο και τη Μυρτώ Καρέκου στα κοστούμια, δημιουργώντας ένα κλίμα ασφάλειας παρά τις απαιτητικές σκηνές δράσης.

Η απώλεια που έγινε ταυτότητα

Πίσω από τα λαμπερά φώτα, η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη κουβαλά μια βαθιά προσωπική ιστορία. Η απόφασή της να χρησιμοποιεί και το επίθετο της μητέρας της, την οποία έχασε πριν από 17 χρόνια, είναι μια πράξη αγάπης και μνήμης. «Το Χειλά είναι του πατέρα μου, το Φαμέλη είναι της μητέρας μου. Το πήρα όταν τη χάσαμε για συναισθηματικούς λόγους», εξηγεί με συγκίνηση. Η απώλεια αυτή υπήρξε τομή στη ζωή της, οδηγώντας την αργότερα σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας μέσω της ψυχοθεραπείας.

«Με βοήθησε πολύ η ψυχοθεραπεία γιατί είχα μια τάση να κρύβω αυτά που νιώθω. Τώρα προσπαθώ να αντιμετωπίζω τα πράγματα χωρίς να κάνω ότι δεν υπάρχουν. Να τα θρηνώ, να τα κλαίω, να τα γελάω», δηλώνει με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Αυτή η ανάγκη για αλήθεια την καθοδηγεί και στις κοινωνικές της θέσεις, καθώς έχει πει σε συνεντεύξεις της πως έχει έρθει σε ρήξη για ζητήματα όπως οι γυναικοκτονίες και οι αδικίες.

Μια γυναίκα της εποχής της

Η Χριστίνα δηλώνει χορτασμένη από εμπειρίες, αλλά και προσηλωμένη στο «τώρα». Παρά την επιτυχία που γνώρισε —θυμάται χαρακτηριστικά πως στην Κρήτη ένιωσε σαν τον… Σάκη Ρουβά λόγω της αποδοχής του κόσμου— παραμένει προσγειωμένη. Απολαμβάνει τις απλές στιγμές: το μαγείρεμα, το σινεμά με φίλους, τα «εγκεφαλικά ταξίδια» μέσα από τη φαντασία της και τον προσωπικό της χρόνο στο σπίτι.

Όσο για την προσωπική της ζωή; Διατηρεί το χιούμορ της ακόμα και όταν μιλά για τις λάθος επιλογές: «Όχι μόνο δεν μπορώ να εντοπίσω τον λάθος άνδρα, αλλά έχω τον μα…μαγνήτη!». Παλιότερα δήλωνε πως η δημιουργία οικογένειας δεν είναι στις προτεραιότητές της, καθώς η ενέργειά της διοχετεύεται στην τέχνη της και στην εξέλιξη του εαυτού της.

Με τους «Αθώους», η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη έχει καταφέρει να προσφέρει μια ερμηνεία που θα συζητηθεί. Έχει αυτό το σπάνιο μάλλον ταλέντο να μπορεί να μεταμορφωθεί ολοκληρωτικά για κάθε ρόλο, τόσο που να μη θυμίζει τίποτα από όσα έχεις δει να κάνει η ίδια μέχρι σήμερα. Άλλωστε, όπως και η Μαργαρίτα του Θεοτόκη, έτσι κι εκείνη δεν φοβάται να εκτεθεί, τολμά να κάνει επαγγελματικές υποχωρήσεις μόνο αν το απαιτεί το όραμα, και πάνω από όλα, παραμένει πιστή στο ένστικτό της!

Αυτό τον καιρό, η ηθοποιός πραγματοποιεί γυρίσματα για τη νέα σειρά του MEGA, «Κάμπινγκ», μια νέα πρόταση με στοιχεία μαύρης κωμωδίας όπου πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων οι Οδυσσέας Παπασπηλιώπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Νάντια Κοντογεώργη κα. Το «Κάμπινγκ» αναμένεται στους τηλεοπτικούς δέκτες μας την ερχόμενη σεζόν.

Απολαύστε το νέο επεισόδιο της σειράς εποχής «Οι Αθώοι», κάθε Παρασκευή στις 22:10 στο MEGA.