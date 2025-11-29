Πορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας, με κεντρικό σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και έντονη συμμετοχή πολιτών. Οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς την πρεσβεία του Ισραήλ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στον παλαιστινιακό λαό.

Στην κινητοποίηση ανταποκρίθηκε πλήθος κόσμου ύστερα από κάλεσμα της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδος, καθώς και σωματείων και πολιτικών οργανώσεων. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από το Πάρκο Ελευθερίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό.

Η πορεία εξελίχθηκε ειρηνικά, χωρίς επεισόδια. Οι συμμετέχοντες άναψαν καπνογόνα και φώναξαν συνθήματα υπέρ της αυτοδιάθεσης των Παλαιστινίων και του τερματισμού της βίας στη Γάζα.

Στο επίκεντρο των ομιλιών βρέθηκε η κριτική απέναντι στα τρέχοντα «σχέδια ειρήνης» και την εκεχειρία. Οι διοργανωτές υποστήριξαν ότι η εκεχειρία παραβιάζεται συστηματικά και τόνισαν πως η ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει στη Γάζα παραμένει ανεπαρκής για τις ανάγκες του πληθυσμού.

Οι διαδηλωτές απηύθυναν μήνυμα στήριξης στην αντοχή του παλαιστινιακού λαού, ζητώντας τον τερματισμό της κατοχής και την αναγνώριση του δικαιώματος επιστροφής για τους πρόσφυγες.