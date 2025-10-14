Με το πέρας της συνάντησης του Έλληνα ΥΠΕΞ στο υπουργείο Εξωτερικών με την ΥΠΕΞ Παλαιστίνης, ο ίδιος σε δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο κομμάτι της ανοικοδόμησης στη Γάζα, σημειώνοντας πως ως χώρα “προτιθέμεθα να κινητοποιήσουμε τον ιδιωτικό τομέα”.

Παράλληλα, μιλώντας για την επόμενη μέρα στην περιοχή και για την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί και τα βήματα που μένει να γίνουν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στη διακηρυγμένη θέση της αναγνώρισης κράτους της Παλαιστίνης.