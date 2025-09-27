Δώδεκα χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Βρετανία, η Ιαπωνία, η Σαουδική Αραβία και η Ισπανία, ανακοίνωσαν τη συγκρότηση ενός συνασπισμού που έχει ως στόχο να στηρίξει οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία αντιμετωπίζει έλλειψη ρευστότητας αφού τα φορολογικά έσοδά της παρακρατούνται από το Ισραήλ.

Ο Συνασπισμός Έκτακτης Ανάγκης για τη Βιωσιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής δημιουργήθηκε «ως απάντηση στην κατεπείγουσα και άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση» που αντιμετωπίζει, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας στην ανακοίνωσή του. Ο στόχος είναι να σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της Παλαιστινιακής Αρχής, που εδρεύει στη Ραμάλα, να διαφυλαχθεί η ικανότητά της να κυβερνά, να παρέχει βασικές υπηρεσίες και να διατηρεί την ασφάλεια, «στοιχεία απαραίτητα για την περιφερειακή σταθερότητα και τη διαφύλαξη της λύσης των δύο κρατών», πρόσθεσε.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στην παλαιότερη «σημαντική οικονομική συμβολή» και στις υποσχέσεις «βιώσιμης στήριξης» εκ μέρους του συνασπισμού στον οποίο μετέχουν επίσης το Βέλγιο, η Δανία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Νορβηγία, η Σλοβενία και η Ελβετία.

Το γραφείο του Παλαιστίνιου πρωθυπουργού Μοχάμαντ Μουστάφα ανέφερε ότι οι δωρητές δεσμεύτηκαν να χορηγήσουν τουλάχιστον 170 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της Παλαιστινιακής Αρχής. Η Σαουδική Αραβία θα δώσει 90 εκατομμύρια, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, πρίγκιπας Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας του.

Το Ισραήλ συλλέγει τους φόρους εξ ονόματος της Παλαιστινιακής Αρχής, με βάση το πρωτόκολλο του Παρισιού του 1994. Αφού ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ παρακράτησε τα έσοδα που προορίζονταν για την Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία υποστηρίζει ότι έχουν υποβαθμιστεί βασικές υπηρεσίες, όπως η υγεία και η εκπαίδευση, ενώ η φτώχεια αυξάνεται. Οι ισραηλινές αρχές λένε ότι ένα μέρος των χρημάτων προορίζεται για την πληρωμή δαπανών, όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα που πουλάει το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους. Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ, που διέκοψε κάθε πληρωμή προς την Παλαιστινιακή Αρχή πριν από τέσσερις μήνες, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε η παλαιστινιακή κυβέρνηση να καταρρεύσει λόγω «οικονομικού στραγγαλισμού», για να εμποδιστεί έτσι η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Στις αρχές της εβδομάδας πολλές δυτικές χώρες, παραδοσιακοί σύμμαχοι του Ισραήλ όπως η Γαλλία και η Βρετανία, αναγνώρισαν ένα παλαιστινιακό κράτος, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.