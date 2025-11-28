Τονωτικές ενέσεις στο «κοινωνικό» προφίλ της κυβέρνησης ψάχνει το Μέγαρο Μαξίμου και, στοχεύοντας ταυτόχρονα σε ειδικά ακροατήρια και σε παραδοσιακές δεξαμενές της ΝΔ, επενδύει στην παραγωγή «θετικών» ειδήσεων κυρίως μέσω του προϋπολογισμού για το 2026. Αυτός μαζί με τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των πολεοδομιών και στο κληρονομικό δίκαιο κυριάρχησαν στη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιμένει στην ατζέντα οικονομίας ανοίγοντας, κατά πληροφορίες, εμβόλιμα και μία συζήτηση για θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Την ώρα που αφενός καταγράφεται μετωπική σύγκρουση της κυβέρνησης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη (λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ) αφετέρου απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα το βιβλίο και τα επόμενα βήματα του Αλέξη Τσίπρα, ο Μητσοτάκης βάζει πολιτικο-ιδεολογικό πρόσημο στην κυβερνητική δράση. Συγκεκριμένα επαναφέρει στην κορυφή του πολιτικού λόγου του κάτι που υπήρχε εντόνως και προεκλογικά το 2023: την αναμέτρηση με το «βαθύ κράτος» και τις «μεταρρυθμιστικές» παρεμβάσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος σε όσα ταλαιπωρούν τους πολίτες.

«Κίνηση εκσυγχρονισμού»

Απευθύνοντας χθες στους υπουργούς του τις λέξεις «υπευθυνότητα, εμπιστοσύνη, παραγωγικότητα», ο Πρωθυπουργός επέστρεψε στις δεσμεύσεις ότι «είμαστε ταγμένοι στη μάχη με το βαθύ κράτος και τη συσσωρευμένη αδράνεια της μετριότητας», ενώ προτάσσοντας τον «κοινωνικό χαρακτήρα» του προϋπολογισμού έδωσε έμφαση στη μεσαία τάξη αλλά και σε οικογένειες (η στήριξή τους συνδέεται με το DNA της ΝΔ, έλεγε προχθές), νέους, ενστόλους και πολίτες της περιφέρειας. Το μότο «κίνηση εκσυγχρονισμού» επανήλθε στα πρωθυπουργικά χείλη – έτσι χαρακτήρισε το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ) – σχολιάζοντας ότι «αυτή η τομή έρχεται από μία κεντροδεξιά κυβέρνηση». Σαφής η προσπάθεια να περάσει μήνυμα ότι η κυβέρνηση της ΝΔ μπορεί να εκφράζει και εργαζομένους και εργοδότες.

Και όχι μόνο αυτό, αφού κυβερνητικές πηγές έβαζαν επιπλέον στον «πυρήνα της ιδεολογίας της κυβέρνησης της ΝΔ» και την «προστασία και αξιοποίηση της ιδιοκτησίας με διαφάνεια, χωρίς αγκυλώσεις», προβάλλοντας το πρότζεκτ μετεξέλιξης του Κτηματολογίου σε έναν Εθνικό Οργανισμό Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης (ΕΟΚΕΔ). Το σχέδιο για τις πολεοδομίες θα εφαρμοστεί πιλοτικά τον Ιούνιο του 2026 και συνολικά το 2027, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός ψηφιακού σημείου αναφοράς («one stop shop») για το ακίνητο. Για «συνεκτικό σύστημα, που θα διευκολύνει ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και επενδυτές» μίλησε ο Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας τη μεταφορά της αρμοδιότητας για έκδοση των οικοδομικών αδειών και έλεγχο των κατασκευών από την αυτοδιοίκηση στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός επισπεύστηκε ύστερα από την κάκιστη βαθμολογία που έδωσαν οι πολίτες σε όλες τις πολεοδομίες κατά την αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών, ωστόσο ο πονοκέφαλος των κυβερνώντων δεν σταματά εδώ. Δήμοι που εκφράζουν ενστάσεις έως διαμαρτυρία, ενώ ακόμα και κυβερνητικοί παράγοντες εκτιμούν ότι θα υπάρξουν προσφυγές στο ΣτΕ. «Παίρνουμε την τολμηρή απόφαση» διεμήνυσε ο Μητσοτάκης στα στελέχη του και για να αποκρούσει κατηγορίες περί μεταρρυθμιστικής κόπωσης σημείωσε ότι «δεν πατάμε φρένο» στις σημαντικές παρεμβάσεις.

Ανάχωμα στο κόστος ζωής

Ο ίδιος έθεσε το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο σκοπεύει να προχωρήσει η κυβέρνηση στους επόμενους μήνες. Αφού παρέπεμψε στους «προϋπολογισμούς λιτότητας» άλλων χωρών, είπε ότι «επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες, ως ανάχωμα στο αυξημένο κόστος ζωής». Αυτό όρισε ως βασικό πολιτικό αντικείμενο συζήτησης στο επόμενο διάστημα. Για το Στεγαστικό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σημερινή επιστροφή, ενώ για το αγροτικό μέτωπο σε μια επιχείρηση αναχαίτισής του (οι αγρότες βγαίνουν στα μπλόκα την ερχόμενη Κυριακή) οργανώθηκε ξεχωριστή παρουσίαση της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και του χρονοδιαγράμματος πληρωμών. Κατά πληροφορίες, την επόμενη εβδομάδα, το βάρος θα πέσει στην «ενίσχυση της περιφέρειας» με ειδική συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).