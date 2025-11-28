Ακόμη και αν η εντύπωση διογκώθηκε στους «διαδρόμους» της κοινωνικής δικτύωσης, αποτελεί σημείο των καιρών. Και συγκεκριμένα των τηλεοπτικών ηθών που επιβάλλει το Netflix. Ο λόγος για το σύντομο «κρασάρισμα» του Netflix λίγα λεπτά μετά την κυκλοφορία της πολυαναμενόμενης πέμπτης σεζόν του «Stranger Things». Σύμφωνα με τις περιγραφές και τις αναρτήσεις πολλών, κάποιοι θεατές δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα πρώτα επεισόδια, με πολλούς να εκφράζουν την απογοήτευσή τους στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Το Downdetector μάλιστα κατέγραψε περισσότερες από 14.000 αναφορές στις ΗΠΑ, ενώ οι χρήστες στην Ινδία ανέφεραν ότι η υπηρεσία streaming πάγωσε και εμφάνισε σφάλματα σύνδεσης, με 200 αναφορές να γίνονται στη χώρα κατά τη διάρκεια της πύκνωσης. «Ορισμένα μέλη αντιμετώπισαν για λίγο ένα πρόβλημα με τη ροή σε τηλεοράσεις, αλλά η υπηρεσία αποκαταστάθηκε για όλους τους λογαριασμούς μέσα σε πέντε λεπτά», ανέφερε το Netflix σε μια απάντηση μέσω e-mail, σύμφωνα με το Reuters. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο συνδημιουργός του «Stranger Things», ο Ρος Ντάφερ των Duffer Brothers, ισχυριζόταν σε Instagram story ότι «το Netflix αύξησε το εύρος ζώνης κατά 30% για να αποφύγει μια διακοπή».

Τηλεοπτικό φαινόμενο

H αλήθεια είναι ότι η δημοφιλής σειρά ανήκει στα τηλεοπτικά φαινόμενα της εποχής μας: μια παρέα παιδιών που ζουν στη δεκαετία του 1980 – στην πέμπτη σεζόν μεταφερόμαστε νοητά στο 1987 –, άρα σε μια περίοδο που το γουόκι τόκι είναι ό,τι πιο σύγχρονο από άποψη τεχνολογίας διασύνδεσης. Η σειρά, εμπνευσμένη αρχικά από καλτ ταινίες των 80s, παρακολουθεί λοιπόν τους ανήλικους πρωταγωνιστές στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν μια κοσμική καταστροφή, φτάνοντας ως την επώδυνη ενηλικίωσή τους. Οι χαρακτήρες είχαν ανακαλύψει τον εαυτό τους, όπως γράφει η «Guardian», και είχαν λύσει τους εφηβικούς τους φόβους, τους οποίους προσωποποιούσε ο Βέκνα, ο ιδιότροπος τηλεκινητικός «δαίμονας» του παράλληλου σύμπαντος δίπλα στη «θαυματοποιό» Χόκινς.

Η γοητεία του «Stranger Things» ήταν πάντα να βλέπεις παιδιά να ξεγλιστρούν από τέρατα κάνοντας πετάλι, να στήνουν παγίδες στο υπόγειο με μολύβια, τσίχλες, αγνοώντας τις φωνές των γονιών να επιστρέψουν σπίτι. Τώρα είναι πλέον έτοιμα να μετακομίσουν σε δικό τους διαμέρισμα. Τα επόμενα τρία επεισόδια θα προβληθούν μέχρι τα Χριστούγεννα, ενώ το οριστικό φινάλε την Πρωτοχρονιά. Η ιστορία, σύμφωνα με το σενάριο, δεν απομακρύνεται σχεδόν καθόλου από τη Χόκινς, εκτός από τις σκοτεινές εξορμήσεις στο «βασίλειο των αναμνήσεων», όπου ο Βέκνα παγιδεύει τα θύματά του. Η ίδια η πόλη εμφανίζεται γεμάτη από υποτονικούς ενηλίκους, οι οποίοι μπαίνουν στη δράση μόνο όταν είναι απαραίτητο.

Αναφορές σε ταινίες

Τα επεισόδια, σύμφωνα με τους φανατικούς θαυμαστές, θα μπορούσαν να ενωθούν σε μία πεντάωρη ταινία δράσης, τρόμου και χιούμορ, αλλά τότε θα χανόταν η μαγεία της τηλεοπτικής αναμονής. Η παρέα ξεδιπλώνει ξανά όλα όσα ξέρει να κάνει: στήνει παγίδες, περνά μέσα από τούνελ, στρατολογεί συμμάχους, παίζει με ραδιοφωνικές συχνότητες, τσακώνεται και συμφιλιώνεται, αυτοσχεδιάζει διαρκώς για να επιβιώσει. Οι αναφορές φέτος εκτείνονται από τον «Εξορκιστή» και το «Μόνος στο σπίτι» μέχρι το «Επιστροφή στο μέλλον», τη «Μεγάλη απόδραση» και το «Jurassic Park». Παρ’ όλα αυτά, η πιο έντονη επιρροή είναι πλέον οι απαρχές της ίδιας της σειράς, η οποία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016. Ως ένα τηλεοπτικό προϊόν από τον ψηφιακό κόσμο που κρατάει αποστάσεις από τις κατακτήσεις του επιστρέφοντας σε μια εποχή όπου το αναλογικό κυριαρχούσε.