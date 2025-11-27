Καθώς ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τον ερχομό του Δεκεμβρίου, πολλοί από εμάς μπαίνουμε στη διαδικασία να στολίσουμε το σπίτι μας για τις γιορτές – εάν δεν το έχουμε ήδη κάνει. Παρ’ όλα αυτά, η προετοιμασία για τα Χριστούγεννα κρύβει «παγίδες» και κινδύνους για τραυματισμούς, γι’ αυτό και οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί.

Για παράδειγμα, όπως σημειώνει ο Τhomas Waters, γιατρός επείγουσας ιατρικής στην κλινική Cleveland των ΗΠΑ, η χρήση σκάλας για να φτάσει κανείς την κορυφή του δέντρου ή το φωτιστικό πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Δεν είναι τυχαίο, όπως περιγράφει, πως αυτή την περίοδο του χρόνου καταφθάνουν στα Επείγοντα ασθενείς με εκδορές, διαστρέμματα ή ακόμη και σπασίματα έπειτα από πτώση από τη σκάλα.

Ο ίδιος όμως δίνει μία ακόμη χρήσιμη συμβουλή: «Εκτός από το να είστε προσεκτικοί όταν ανεβαίνετε σε σκάλες, πρέπει επίσης να ελέγχετε τα φωτάκια και τα καλώδια προέκτασης όταν τα βγάζετε από την αποθήκη». Και αυτό διότι τα φθαρμένα καλώδια, όπως και η υπερφόρτωση μιας πρίζας (με την ταυτόχρονη χρήση πολλών συσκευών), αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς.

Παράλληλα, στέκεται σε μία ακόμη συνήθεια που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς, όπως είναι η διακόσμηση της στέγης. «Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα», λέει ο Dr Waters. «Μπορεί να κάνει κρύο. Μπορεί να έχει πάγο ή αέρα. Πάντα συνιστώ να προσλαμβάνετε έναν επαγγελματία για να διακοσμήσει τη στέγη».

Στη Βρετανία πάλι, μόνο το 2023, 450.000 άνθρωποι κατέληξαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών λόγω πτώσεων, με τα περιστατικά αυτά να καταγράφουν αύξηση κατά τη γιορτινή περίοδο. Ο διευθυντής έρευνας στο Βασιλικό Ινστιτούτο Πρόληψης Ατυχημάτων (RoSPA) James Broun σημειώνει ότι οι ηλικιωμένοι, καθώς συχνά δεν έχουν σταθερότητα στα πόδια τους, είναι πιο επιρρεπείς στις πτώσεις, ενώ τα παιδιά μπορεί να ακολουθήσουν τους γονείς τους στη σοφίτα ή να ανεβούν τη σκάλα και να πέσουν.

Ιδιαίτερη έμφαση όμως δίνει ο ίδιος και στην προσεκτική τοποθέτηση του δέντρου μέσα στο σπίτι. Για να επιστήσει την προσοχή μας, μάλιστα, επικαλείται ένα φανταστικό, πλην όμως όχι και τόσο απίθανο, σενάριο: μια γάτα σκαρφαλώνει στο δέντρο για να πλησιάσει ένα στολίδι που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της. Τι θα γίνει όμως εάν μέρος του στολισμού πέσει ή ακόμη και ολόκληρο το δέντρο;

Συνεπώς, είναι σημαντικό η θέση του δέντρου να επιλέγεται προσεκτικά. «Αν έχετε ένα αληθινό δέντρο, ποτίστε το. Αν έχετε ένα πλαστικό δέντρο, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται μακριά από πηγές θερμότητας – π.χ. το τζάκι ή τη σόμπα –, επειδή μπορεί να είναι εύφλεκτο», καταλήγει ο ίδιος.

Προληπτικά μέτρα

Οι γιορτές των Χριστουγέννων είναι μια ξεχωριστή εποχή για τα παιδιά. Παράλληλα όμως αυξάνεται ο κίνδυνος παιδικών ατυχημάτων. Γι’ αυτό και οι ειδικοί του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» επιμένουν ότι χρειάζεται η υιοθέτηση μερικών απλών προληπτικών μέτρων για την αποφυγή τραυματισμών, ώστε οι γιορτές να κυλήσουν ευχάριστα για όλη την οικογένεια. Και έπειτα αναλύουν ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για ασφαλή Χριστούγεννα.

Aποφυγή τραυµάτων

Τοποθετήστε τα κεριά σε σταθερές επιφάνειες όπου είναι δύσκολο για τα παιδιά να τα ακουμπήσουν ή να τα ανατρέψουν. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται εκτός εμβέλειας των παιδιών. Εναλλακτικά, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα παραδοσιακά κεριά με κεριά led.

Eνα προστατευτικό τζακιού είναι μια εξαιρετική προσθήκη για την ασφάλεια των παιδιών στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό ο χριστουγεννιάτικος στολισμός (π.χ. ευχετήριες κάρτες, χριστουγεννιάτικες κάλτσες) να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση από τη φωτιά ή άλλες θερμές επιφάνειες του τζακιού.

Τα µυστικά του δέντρου