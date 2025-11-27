Κάθε θαύμα κρατάει τρεις μέρες, και το μεγάλο τέσσερις παιδάκι μου, έλεγε η γιαγιά μου, η Αρετούλα, σοφή γυναίκα – και προκειμένου περί του βιβλίου Τσίπρα, επαληθεύεται πανηγυρικά. Δευτέρα – Τρίτη κράτησε ο πανικός. Χθες, Τετάρτη, κάτι μονόστηλα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων είδα, κι αυτά, αναφέρονταν όχι σε αυτό καθ’ εαυτό το βιβλίο, αλλά στις αντιδράσεις όσων… πλήγωσε ο «ταλαντούχος» συγγραφέας με τις απόψεις του γι’ αυτούς. Αν δεν υπήρχαν δε κι αυτές, θα είχε χαθεί το βιβλίο από τα πρωτοσέλιδα και θα ψάχναμε να το βρούμε στις μέσα σελίδες. Η ίδια κατάσταση και με τα sites. Εκεί που το έπαιζαν πρώτο θέμα, σε συνέχειες, τις δύο πρώτες ημέρες, από χθες, το πήρε η κάτω βόλτα – το σκέπασαν η κυρία Πόπη με τη Φεράρι του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος με τις δηλώσεις για το δημογραφικό, οι προσπάθειες για την ειρήνευση στην Ουκρανία, το έγκλημα της Σαλαμίνας, οι καταστροφές από τις πλημμύρες στην Ηπειρο, κι άλλα παρόμοιου ενδιαφέροντος θέματα. Τώρα θα έχουμε ένα καινούργιο peak την προσεχή Τετάρτη, με την ομιλία του συγγραφέα στο Παλλάς κατά την παρουσίαση του βιβλίου (ακόμη δεν μάθαμε ποιοι θα είναι στο πάνελ), και μετά για μερικούς μήνες, σιωπή. Ως το Πάσχα περίπου, όπου όπως λέγεται θα ανακοινώσει την πολιτική πρωτοβουλία του…

Το μεγάλο ψέμα

Εμείς πάντως τα λέγαμε από την αρχή, ότι συγγραφέας του βιβλίου «παραμύθι με… όνομα» πρόεδρος Αλέξης εξ εφέδρων, πρέπει να προσέχει διότι από το πολύ μήκος της μύτης του που μεγαλώνει συνεχώς, σε λίγο δεν θα μπορεί να στρίψει στις γωνίες. Τώρα που κατακάθεται ο κουρνιαχτός, ένας-ένας με τη σειρά, καταλαβαίνουν ότι ο τύπος δεν έχει τσακωθεί μόνο με την αλήθεια – έχει πάρει διαζύγιο κανονικό! Ο τελευταίος που τον κατήγγειλε ανοιχτά για ψεύτη, είναι ο σύζυγος της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, Ανδρέας Τσούνης. Ο κύριος Τσούνης, χωρίς πολλές περιστροφές, δήλωσε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας είναι καθ’ έξιν ψεύτης. Νομίζω είναι γνωστό πλέον και κατανοητό από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας». Αναφερόταν στο άθλιο ψέμα του αρχηγού, ότι τάχα μου είχε προτείνει στη Φώφη να συμμετάσχει σε συμμαχική κυβέρνηση, και εκείνη τάχα μου αρνήθηκε, και ως εκ τούτου τι να κάνει κι αυτός, εξαναγκάστηκε να συμμαχήσει με τον Καμμένο και να δημιουργήσουν τον αξέχαστο θίασο των μεγάλων επιτυχιών, ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Οπως ανέφερε (στον ΣΚΑΪ) «η Φώφη ήταν ενωτική και πολυσυλλεκτική. Και ο Τσίπρας αυτό το φοβόταν. Και αυτή η εκτίμησή μας βγήκε αληθινή, όταν έγινε το εθιμοτυπικό τηλεφώνημα, που κάνουν όλοι οι αρχηγοί. Ποτέ δεν έγινε τέτοια πρόταση. Ημουν μπροστά και το άκουγα αυτήκοος μάρτυρας. Και μου κάνει εντύπωση που συνεχίζει να το επικαλείται θεωρώντας ότι πες-πες, κάτι θα μείνει. Και αυτό μου δείχνει εμένα και το “ποιόν” του ανθρώπου. Δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος». Κι απαράλλαχτος, κύριε Τσούνη μου.

Στη φυλακή για το Μάτι

Περί της επιμονής του κ. Τσίπρα να μη λέει αλήθειες, «μιλάει» διεξοδικά (ήτοι τον βρίζει ακατάπαυστα…), όπου σταθεί κι όπου βρεθεί δε, η πρόεδρος Ζωή (Κωνσταντοπούλου). Με το δίκιο της βέβαια, διότι κι ο άλλος, δεν πρόσεξε. Την έκανε κανονική «ρόμπα», που λένε κι οι πιτσιρικάδες, με όσα της έγραψε στο περιλάλητο πόνημά του, το οποίο έγινε talk of the town αλλά για τους λάθος λόγους. Ασυγκράτητη όπως είναι με κάτι τέτοια, η πρόεδρος δεν φτάνει που πήγε στη Βουλή και τον έβρισε από το βήμα του Κοινοβουλίου για να καταγράφουν όσα είπε στα Πρακτικά, να τα βλέπει έπειτα από (πολλά) χρόνια ο ιστορικός του μέλλοντος. Εχει πάρει σβάρνα και τα κανάλια και του ρίχνει για να καταλάβει έστω και όψιμα, ότι… με τη Ζωή δεν τα βάζεις – δεν σε ξεπλένει τίποτε. Χθες, πάλι η πρόεδρος πραγματοποίησε μια έκτακτη εμφάνιση (στο Kontra) και ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε στους εμβρόντητους τηλεθεατές ότι ο Τσίπρας έπρεπε να βρίσκεται στη φυλακή για το Μάτι. Και δεν είναι. Τώρα βέβαια για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, δεν έχει άδικο, που φωνάζει, έστω και όψιμα, κάτι τέτοιο. Οπως θυμάστε ίσως, για το Μάτι, και την τρομερή καταστροφή, δεν έγινε καμία Εξεταστική. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν το θεώρησε απαραίτητο, και οι συγγενείς των θυμάτων έμειναν να αναρωτιούνται «γιατί» το έκανε αυτό ο Κυριάκος. Γιατί έδωσε συγχωροχάρτι στον Τσίπρα. Απορία που την έχουν ακόμη τώρα…

Ξέχασε το Τζόκερ

Σε πρωταγωνίστρια της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει εξελιχθεί η Μιλένα Αποστολάκη. Είναι καλά διαβασμένη, γνωρίζει τη δικογραφία απέξω κι ανακατωτά, κατά το κοινώς λεγόμενο, και οι μάρτυρες που εμφανίζονται στη Επιτροπή έχουν να αντιμετωπίσουν τις πιο καίριες ερωτήσεις που έχουν να τους υποβάλουν οι συμμετέχοντες στην Επιτροπή. Χθες, ας πούμε, εξετάζοντας την περίφημη Πόπη (Σεμερτζίδου) με τη Φεράρι, έβγαλε «λαβράκι», με τις φορές που έχει κερδίσει – ω της συμπτώσεως, και αυτός! – ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής Μαγειρίας, σύντροφος της Πόπης. Αρχισε να τη ρωτάει λοιπόν, πόσες φορές και πόσα ήταν τα λεφτά που κέρδισε ο… «τυχερός» σύντροφος, αλλά η Πόπη δήλωνε σταθερά ότι «δεν θυμόταν». Παραδέχθηκε ωστόσο ότι είχε κερδίσει το Τζόκερ «κάποιες φορές», αλλά «αν ήταν καλό το ποσό θα το θυμόμουν κι εγώ». Δεν άντεξε κι η Μιλένα, μπροστά στην αμνησία της συντρόφου Πόπης, και παρατήρησε, με χιούμορ που έσφαζε:

«Πώς γίνεται να μη θυμάστε τη μέρα που κερδίσατε το Τζόκερ; Εγώ θα το θυμόμουν “πιο πολύ” και από τα… γενέθλιά μου»!!

Ωραίο…

Οι «υπερτυχεροί»…

Τόσο η Μιλένα πάντως, όσο και άλλα μέλη της Εξεταστικής, θυμήθηκαν πως η επιμονή της τύχης με τους «γαλάζιους» εμπλεκομένους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αρχίζει πια και γίνεται κοινωνικό… φαινόμενο. Διότι πριν η Πόπη με τη Φεράρι παραδεχτεί τα κέρδη του συντρόφου της στο Τζόκερ (για την ακρίβεια, τις «κάποιες φορές» που κέρδισε ο «τυχερός» σύντροφός της), είχε εμφανιστεί στην Επιτροπή και ο περίφημος «Χασάπης», κατά κόσμον Ανδρέας Στρατάκης. Ο οποίος είχε παραδεχτεί ότι είχε κερδίσει… τρεις φορές στο λαϊκό λαχείο!

Σκέφτομαι να ζητήσω από έναν φίλο μαθηματικό να χρησιμοποιήσει τον νόμο των πιθανοτήτων για να υπολογίσει με ακρίβεια πόσες πιθανότητες υπάρχουν να κερδίσει κάποιος το λαχείο ή το Τζόκερ με τα εξής χαρακτηριστικά: γαλάζιος αγροτοσυνεταιριστής, εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κι όχι μία φορά, αλλά «κάποιες φορές». Μόλις έχω το αποτέλεσμα, θα ενημερώσω…

…και οι «άτυχοι» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο μεταξύ σε μια παράλληλη διαδικασία, που είναι άσχετη με το τι συμβαίνει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, 14 κτηνοτρόφοι από την Κρήτη, που δικάζονται στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, φαίνεται πως δεν είναι και τόσο τυχεροί. Ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την καταδίκη και των 14, χωρίς ελαφρυντικά, για την προσπόριση παράνομα κονδυλίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για απάτη δηλαδή.

Και μη φανταστείτε, αυτοί όλοι είναι «ψιλή βροχή»: κατηγορούνται ότι εισέπραξαν από 5.000 έως 40.000 ευρώ, επιδοτήσεις. Τα μεγάλα ψάρια δεν έχουν ακόμη δικαστεί, και δεν ξέρουμε και αν θα συμβεί κιόλας αυτό, ποτέ. Διότι αυτά τα μεγάλα ψάρια έχουν μεγάλες άκρες, και γι’ αυτό κυκλοφορούν και ελεύθερα. Εδώ δεν μάθαμε ακόμη αν ο εντιμότατος «Φραπές», κατά κόσμον Γ. Ξυλούρης, διώχθηκε τελικά για απείθεια επειδή δεν εμφανίστηκε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής. Πού χάθηκε, αλήθεια, αυτή η δίωξη; Σε ποιο γραφείο; Διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία ποτέ ή ακόμη την κλωθογυρίζουν στη Βουλή, για ευνόητους λόγους;