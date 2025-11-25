Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα για το βιβλίο που του χάρισε και την αφιέρωση που αυτό είχε.

Ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε το βιβλίο του στον Άδωνι Γεωργιάδη με ιδιόχειρη αφιέρωση.

Ο υπουργός Υγείας δεν άφησε αναπάντητη την ενέργεια του τέως πρωθυπουργού.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης με βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έσπευσε να απαντήσει στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα δωρίζοντάς του το δικό του βιβλίο με ένα αιχμηρό σχόλιο.

«Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου μου Αλέξη για το βιβλίο του με τον τίτλο «Ιθάκη»» λέει στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης και συνεχίζει, αναφερόμενος στην ιδιόχειρη αφιέρωση Τσίπρα: «Στον Άδωνι για τη δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου, Αλέξης Τσίπρας».

«Αλέξη μου, εγώ ως γνήσιος βιβλιοπώλης ανταποδίδω… Ένα βιβλίο ιστορίας, το παρουσιάζω μεθαύριο. Ξέρεις γιατί η ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες. Καλή αντάμωση» συμπληρώνει ο υπουργός Υγείας.

Στο μεταξύ νωρίτερα το πρωί της Τρίτης, ο Αλέξης Τσίπρας τρόλαρε τον υπουργό Υγείας, Αδωνι Γεωργιάδη, ανεβάζοντας στα social media ένα βίντεο.

Mε αφορμή την ευρεία αποδοχή που γνωρίζει από το αναγνωστικό κοινό η «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας συνθέτει ένα απολαυστικό βίντεο με «ζουμερά» αποσπάσματα από αναφορές που έχει κάνει ο Αδωνις Γεωργιάδης για το βιβλίο του.

Μάλιστα τον ευχαριστεί «βαθύτατα» στο βίντεο για την δωρεάν διαφήμιση καταλήγοντας με την ατάκα σήμα κατατεθέν του υπουργού, «το λιγουρελυεσαι εσύ, έτσι;»