Πρωτοπόρος στη μελέτη της νεοελληνικής ζωγραφικής και βαθύς γνώστης, όσο λίγοι, της ευρωπαϊκής τέχνης, γεννημένος δάσκαλος και ακούραστος μελετητής ο Στέλιος Λυδάκης έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης σε ηλικία 92 ετών. Γεννημένος στην Κρήτη σπούδασε Ιστορία της Τέχνης στην Κολωνία, μελέτησε «Το ελληνικό τοπίο στην ευρωπαϊκή ζωγραφική» και έφερε σε πέρας τη δύσκολη μελέτη της «Ιστορίας της Νεοελληνικής Ζωγραφικής κατά τον 19ο αιώνα», αρχικά στα γερμανικά και εν συνεχεία στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μέλισσα. Oταν δεν δίδασκε τους φοιτητές του, πάντα απογευματινές ώρες, στα αμφιθέατρα της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών ή δεν τους συνόδευε σε εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό – κυρίως στην Ιταλία –, για να τους εξηγήσει βήμα προς βήμα την εξέλιξη της ευρωπαϊκής τέχνης, αφοσιωνόταν στην έρευνα.

Hταν εκείνος που έφερε στο προσκήνιο την αξία της ναΐφ ζωγραφικής, που μελέτησε τα γλυπτά του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών, που θέλησε να συστηματοποιήσει την έρευνα στον χώρο της Ιστορίας της Τέχνης σε μια εποχή που δεν υπήρχαν εργαλεία και εμπνεύστηκε το λεξικό με άξονα τη νεοελληνική γλυπτική και συνέβαλε στο πολύτιμο λεξικό των ελλήνων ζωγράφων και χαρακτών. Στον χαμηλών τόνων, ευγενή, εσωστρεφή και πάντα πρόθυμο να βοηθήσει τους νεότερους δάσκαλο το τελευταίο αντίο θα ειπωθεί σήμερα στις 11.30 π.μ. στο Κοιμητήριο Ζωγράφου, ενώ όσοι θα ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη του μπορούν αντί στεφανιών να προσφέρουν δωρεά στη «Φλόγα» – Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.