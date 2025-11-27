Τραγωδία στο Πεδίο Βολής Αφάντου της Ρόδου. Ενας 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης, πυροτεχνουργός έχασε τη ζωή του και ένας επιλοχίας 39 χρόνων, πατέρας δύο παιδιών, επίσης πυροτεχνουργός τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, όταν κατά τη διαδικασία ελέγχου αμυντικών χειροβομβίδων μία από αυτές εξερράγη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στις 10 περίπου χθες το πρωί τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έλαβαν εντολή να ελέγξουν μια σειρά από κιβώτια με χειροβομβίδες, οι οποίες επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν σε σχετική εκπαίδευση ρίψης χειροβομβίδων στο Πεδίο Βολής Αφάντου στη Ρόδο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου αυτού, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μία αμυντική χειροβομβίδα εξερράγη, σκοτώνοντας ακαριαία των 19χρονο ΕΠΟΠ στρατιώτη πυροτεχνουργό και τραυματίζοντας πολύ σοβαρά τον 39χρονο επιλοχία ΕΠΟΠ. Αμεσα μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο της Ρόδου όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του νεαρού, ενώ ο 39χρονος διασωληνώθηκε και ξεκίνησε προσπάθεια να σταθεροποιηθεί, να του αφαιρεθούν τα θραύσματα της χειροβομβίδας, ενώ παράλληλα έγιναν ενέργειες να διασωθεί το χέρι του που είχε ακρωτηριαστεί.

Μόλις σταθεροποιήθηκε και ολοκληρώθηκε το χειρουργείο μεταφέρθηκε με ελικόπτερο Σινούκ από τη Ρόδο στην Κω όπου τον παρέλαβε αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στην Αθήνα. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μόλις καταστεί εφικτό θα γίνουν προσπάθειες επανασυγκόλλησης του χεριού του.

Τριήμερο πένθος στις Ενοπλες Δυνάμεις

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, μόλις πληροφορήθηκε το τραγικό συμβάν εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του νεκρού ΕΠΟΠ στρατιώτη, ενώ μετέφερε τις ευχές του για ταχεία αποκατάσταση της υγείας του ΕΠΟΠ επιλοχία. Το τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει τις Ένοπλες Δυνάμεις και ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας έδωσε εντολή για τριήμερο πένθος, ενώ εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ στρατιώτη και επίσης ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ επιλοχία. Συλλυπητήρια εξέφρασαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας παράλληλα τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, καθώς και έλεγχο για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.

Οι χειροβομβίδες του ελληνικού στρατού είναι διαφόρων τύπων, υπάρχουν για θεωρητική διδασκαλία, εκπαίδευση και πραγματικές, υπάρχουν αμυντικές και επιθετικές καθώς και ασκήσεων και χημικές. Τα κύρια μέρη τους είναι το γέμισμα, ο πυροδοτικός μηχανισμός και το σώμα της χειροβομβίδας. Η ακτίνα δράσης είναι μερικά μέτρα και ο χρόνος έκρηξης είναι περί τα πέντε δευτερόλεπτα.

Στρατιωτικοί αναλυτές αναφέρουν πως ατυχήματα με χειροβομβίδες έχουν σχέση κυρίως με ανθρώπινο λάθος και όχι με τεχνική αστοχία ή φθορά υλικού, χωρίς αυτό να σημαίνει και απόλυτο κανόνα, καθώς οι τεχνικές αστοχίες, αν και σπάνιες, δεν μπορούν να αποκλειστούν τελείως. Η ηγεσία του υπουργείου έδωσε εντολή για ενδελεχή έρευνα, καθώς αν διαπιστωθεί αστοχία υλικού θα πρέπει να ελεγχθεί ένας σημαντικός αριθμός χειροβομβίδων αυτής της παρτίδας και διάφορα άλλα ζητήματα όπως η αποθήκευσή τους.

Αν διαπιστωθεί λάθος χειρισμός θα πρέπει να επανεξεταστούν διαδικασίες και να δοθούν εντολές για αυστηρότερη τήρηση αυτών.