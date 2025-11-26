Η περασμένη εβδομάδα ίσως αποδειχθεί σημείο καμπής για τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς μια σειρά γεγονότων αποκάλυψε ρωγμές τόσο στο πολιτικό όσο και στο θεσμικό οικοδόμημα των ΗΠΑ. Η κατάρρευση των διώξεων κατά των Τζέιμς Κόμεϊ και Λετίσια Τζέιμς λόγω διαδικαστικών σφαλμάτων – σε υποθέσεις που ο ίδιος ο Τραμπ είχε αναγάγει σε σύμβολα πολιτικής εκδίκησης – συνοδεύτηκε από την εκρηκτική έναρξη έρευνας του FBI κατά του Δημοκρατικού γερουσιαστή Μαρκ Κέλι και άλλων πέντε μελών του

Κογκρέσου. Το αποτέλεσμα είναι ένα πρωτοφανές σκηνικό όπου η Δικαιοσύνη, ο στρατός και η πολιτική εξουσία διασταυρώνονται με τρόπους που εντείνουν την πόλωση και θέτουν εν αμφιβόλω τα όρια της θεσμικής αντοχής.

Ορατά είναι πλέον τα σημάδια μιας πιθανής ανταρσίας μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα την ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος δίνει μάχη ενάντια σε χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά. Οπως επισημαίνει σε ανάλυσή της η «Washington Post» τις τελευταίες μέρες διακρίνονται στοιχεία που μέχρι πριν από λίγο καιρό θα φαίνονταν αδιανόητα. Ενα από τα πλέον εντυπωσιακά δείγματα ήταν η ανακοίνωση της βουλευτού Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν – εκ των πλέον σταθερών και προβεβλημένων υποστηρικτριών του κινήματος MAGA – ότι παραιτείται από την έδρα της στη Βουλή, αφού προηγήθηκε ένα διάστημα σταδιακής απομάκρυνσης, με αιχμή μια σειρά θεμάτων μεταξύ των οποίων και ο φάκελος Έπστιν.

Εκείνο που δίνει χαρακτηριστικά ιδιομορφίας στην κατάσταση είναι ότι οι ενδείξεις πιθανής ανταρσίας στους Ρεπουμπλικανούς εμφανίζονται με φόντο μια σειρά από πισωγυρίσματα: σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις πρόσφατες εκλογές· πτώση των δημοσκοπικών ποσοστών του Τραμπ, ακόμη και σε ζητήματα όπως το έγκλημα και η μετανάστευση όπου οι Ρεπουμπλικανοί είχαν πλεονέκτημα και αυξανόμενη αίσθηση μεταξύ των ψηφοφόρων ότι δεν έχει τηρήσει την κεντρική προεκλογική του υπόσχεση να μειώσει το κόστος ζωής. Για τους Ρεπουμπλικανούς που προσπαθούν να διατηρήσουν τις πλειοψηφίες τους και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, όλα αυτά δείχνουν τις προϋποθέσεις για πανωλεθρία στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους. Ωστόσο οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο λένε ότι οι Ρεπουμπλικανοί συνάδελφοί τους δεν έχουν φτάσει ακόμη σε πραγματικό σημείο ρήξης με τον Τραμπ.

Κι ενώ ευρύτερα η κατάσταση δεν είναι ευνοϊκή για τον αμερικανό πρόεδρο εκείνος συνεχίζει ακάθεκτος τη στρατηγική των νομικών αντεκδικήσεων. Οι κατηγορίες εναντίον του Τζέιμς Κόμεϊ και της Λετίσια Τζέιμς απορρίφθηκαν λόγω διαδικαστικών λαθών. Οπως υπενθυμίζει δημοσίευμα της «Monde» ο Τραμπ είχε ανοιχτά ζητήσει την καταδίκη των δύο επί χρόνια αντιπάλων του, ασκώντας πρωτοφανή πίεση στην υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι και οι αποτυχίες του μπορεί να είναι μόνο η αρχή.

Ταυτόχρονα το Πεντάγωνο ξεκίνησε έρευνα εις βάρος του Δημοκρατικού γερουσιαστή Μαρκ Κέλι, πρώην αξιωματικού του Ναυτικού για «σοβαρές καταγγελίες», μια έρευνα με άγνωστη κατάληξη. Ο Κέλι μαζί με πέντε άλλους Δημοκρατικούς – τέσσερις πρώην στρατιωτικούς και έναν πρώην αξιωματούχο της CIA – δημοσίευσε βίντεο απευθυνόμενο σε στρατιωτικούς και στελέχη της υπηρεσίας πληροφοριών με την παρότρυνση πως «οι νόμοι είναι ξεκάθαροι» και μπορούν να αρνηθούν «παράνομες εντολές». Ο πρόεδρος κατήγγειλε το βίντεο του Κέλι ως πράξη προδοσίας, αναδημοσιεύοντας μηνύματα χρηστών του Truth Social που ζητούσαν ακόμη και την εσχάτη των ποινών για τους «προδότες». To FBI θα ανακρίνει του έξι Δημοκρατικούς.

Ο Κέλι, που εξελέγη γερουσιαστής το 2020, έχει εξελιχθεί σε βασικό Δημοκρατικό αντίπαλο της κυβέρνησης Τραμπ. Μετά τη θητεία του ως πιλότου στον Πόλεμο του Κόλπου, έγινε πιλότος του διαστημικού λεωφορείου της NASA και συμμετείχε σε πολλές διαστημικές αποστολές. Η σύζυγός του, Γκαμπριέλ Γκίφορντς, πρώην μέλος του Κογκρέσου, είχε τραυματιστεί σοβαρά σε απόπειρα δολοφονίας στην Τουσόν της Αριζόνα το 2011, επίθεση που άφησε πίσω της και έξι νεκρούς.

Οποια κι αν είναι η κατάληξη, η καταιγίδα των διώξεων κατά πολιτικών αντιπάλων σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή στροφή για την κυβέρνηση Τραμπ, αναδιαμορφώνοντας τη σχέση πολιτικής και δικαιοσύνης.