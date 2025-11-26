Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε χθες ότι «δεν θέλει» να προχωρήσει σε παράταση των δημόσιων επιδοτήσεων της ασφάλισης υγείας στο πλαίσιο του λεγόμενου Obamacare, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός προσωρινού μέτρου. Με τη δήλωσή του αυτή, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αντέδρασε σε δημοσίευμα που ανέφερε πως ο Λευκός Οίκος εξετάζει διετή παράταση της πολιτικής, η οποία αφορά εκατομμύρια Αμερικανούς.

Εκατομμύρια δικαιούχοι των προγραμμάτων επιδότησης βάσει του Affordable Care Act (ACA) κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν σημαντικές αυξήσεις στις εισφορές τους, εάν οι ενισχύσεις λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου χωρίς νέα ρύθμιση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους εν πτήσει με το προεδρικό αεροσκάφος, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι αντιτίθεται στη διετή παράταση των επιχορηγήσεων, ευθυγραμμιζόμενος με Ρεπουμπλικανούς βουλευτές που εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις. Παρ’ όλα αυτά, παραδέχθηκε ότι είναι πιθανή «κάποια» βραχυπρόθεσμη επέκταση του προγράμματος.

Αντιδράσεις και πολιτικές ισορροπίες

Το Politico είχε μεταδώσει ότι ο Λευκός Οίκος επεξεργάζεται σχέδιο για διετή παράταση των επιδοτήσεων, με νέα εισοδηματικά κριτήρια επιλεξιμότητας. «Δεν θέλω να τις παρατείνω για δυο χρόνια. Θα προτιμούσα να μην τις παρατείνω καθόλου», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως «μπορεί να χρειαστεί κάποια παράταση μέχρι να κάνουμε κάτι άλλο».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, διευκρίνισε ότι ο πρόεδρος «δεν εξετάζει διετή παράταση των επιχορηγήσεων». Όπως ανέφερε, «ο πρόεδρος διεξάγει συνεχιζόμενες συνομιλίες με μέλη της κυβέρνησής του, του Κογκρέσου και ειδικούς του ιδιωτικού τομέα».

Οι επιπτώσεις για τους πολίτες και το πολιτικό σκηνικό

Σύμφωνα με ειδικούς, οι Αμερικανοί ενδέχεται να βρεθούν το 2026 αντιμέτωποι με διπλάσια κόστη ασφάλισης υγείας. Πολλοί ίσως καθυστερήσουν να ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους ή να μείνουν προσωρινά χωρίς κάλυψη, αναμένοντας πολιτική λύση της τελευταίας στιγμής.

Η παράταση των επιχορηγήσεων και των φοροαπαλλαγών για την ασφάλιση υγείας αποτέλεσε βασικό σημείο αντιπαράθεσης που οδήγησε στο φετινό shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης —το μακροβιότερο στην ιστορία των ΗΠΑ— το οποίο έληξε μόλις στα μέσα του μήνα.

Ο δημόσιος διάλογος για το κόστος της ασφάλισης και γενικότερα για το κόστος ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αναδειχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για τις πρόσφατες εκλογικές επιτυχίες των Δημοκρατικών, επηρεάζοντας άμεσα την πολιτική ατζέντα ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων.