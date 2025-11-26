Πάνω στη φασαρία με την Ουκρανία και το βιβλίο του Τσίπρα μας διέφυγε η επέτειος για τα 108 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση.

Παράλειψη.

Είναι αλήθεια βέβαια πως την «Οκτωβριανή Επανάσταση» που εορτάζεται Νοέμβριο την έχουμε ξεχάσει εδώ και κάμποσα χρόνια. Αλλά ευτυχώς ο σύντροφος Κουτσούμπας μάζεψε διάφορους κομμουνιστές στον Περισσό για να τη θυμηθεί με καλή παρέα (21/11).

Τους ανακοίνωσε λοιπόν ότι «οι ιδέες της παραμένουν επίκαιρες» και «επιβεβαιώνονται κάθε μέρα και περισσότερο».

Δεν το έχει παρατηρήσει κανείς αλλά ποτέ δεν ξέρεις με την επικαιρότητα.

Κατέληξε δε ότι αποτελεί «επιτακτικό καθήκον η ανασυγκρότηση του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος». Ορθή επισήμανση διότι όπως πάνε οι κομμουνιστές θα είναι σε λίγο προστατευόμενο είδος υπό εξαφάνιση.

Να θυμίσω ότι ο εορτασμός της Οκτωβριανής Επανάστασης έγινε λίγες μέρες αφότου πλακώθηκαν στο Πολυτεχνείο η ΑΡΙΣ με την ΑΡΑΣ ή με την ΑΟΑ ή όλες μεταξύ τους χωρίς να είναι σαφές ποιος από τους παραπάνω συντρόφους αγωνιστές έδειρε ποιους και για ποιον λόγο.

Είναι σαφές λοιπόν ότι η ανασυγκρότηση του κινήματος θα βοηθήσει να διακρίνουμε ποιος βαράει και ποιος τις τρώει.

Παρ’ όλα αυτά δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

Θυμίζω ότι στις παλιές καλές εποχές το «διεθνές κομμουνιστικό κίνημα» ήταν κάτι σαν αλυσίδα υποκαταστημάτων της Σοβιετικής Ενωσης.

Τώρα όμως η Σοβιετική Ενωση δεν υπάρχει και δεν είναι προφανές πώς θα ξανανοίξουν όλα τα μαγαζιά της αλυσίδας που εν τω μεταξύ έχουν κλείσει.

Μήπως τα δώσουν για franchising; Μια ιδέα λέω.

Εχω την αίσθηση όμως ότι δεν είναι μόνο ζήτημα των υποκαταστημάτων που δεν υπάρχουν πια. Διότι ουσιαστικά έκλεισαν από έλλειψη πελατείας.

Και μπορεί οι ιδέες της Οκτωβριανής Επανάστασης «να επιβεβαιώνονται κάθε μέρα και περισσότερο» (που λέει κι ο σύντροφος Γραμματέας) αλλά δεν βλέπω και πολλούς διατεθειμένους να τις αγοράσουν.

Περισσότερο πουλάει το βιβλίο του Τσίπρα.

Και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την ανασυγκρότηση του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Οχι μόνο επειδή πρέπει πρώτα να διακριβώσουμε ποιος έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα.

Αλλά κι επειδή αν γίνει καμία στραβή μπορεί να πλακωθούν ξανά η ΑΡΙΣ με την ΑΡΑΣ ή με την ΑΟΑ και να μην αφήσουν κολυμπηθρόξυλο.

Και πάλι καλά δηλαδή που οι Κνίτες δεν έχουν ψυχολογικά προβλήματα, όπως μας διαβεβαίωσε η καθοδήγηση.

Διαφορετικά τους βλέπω με τα στειλιάρια και τα κόκκινα σημαιάκια και τις αρβύλες σε παράταξη πορείας κι ούτε ξέρω τι θα μπορούσε να μας συμβεί.