Αμερικανοί και ουκρανοί αξιωματούχοι προσπάθησαν χθες να μειώσουν το μεταξύ τους χάσμα όσον αφορά το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αφού συμφώνησαν να τροποποιήσουν μια πρόταση των ΗΠΑ που το Κίεβο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του θεωρούσαν ως λίστα επιθυμιών του Κρεμλίνου. Σε κοινή ανακοίνωση, η Ουάσιγκτον και το Κίεβο ανέφεραν ότι συνέταξαν ένα «βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, δημιουργώντας μια χαραμάδα αισιοδοξίας. Οι «Financial Times» αποκάλυψαν ότι πρόκειται για μια «νέα ειρηνευτική πρόταση 19 σημείων, από την οποία όμως παραλείπονται τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία, για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσουν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, στη συνάντησή τους που επίκειται». Ο Ντόναλντ Τραμπ υπαινίχθηκε νέα πρόοδο. «Είναι πραγματικά πιθανό να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας; Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει», έγραψε στο Truth Social.

Χθες, η ουκρανική αντιπροσωπεία έφυγε από τη Γενεύη και επέστρεψε στο Κίεβο. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Σεργκέι Κισλίτσια, ο οποίος συμμετείχε στην αντιπροσωπεία, δήλωσε στους «FT» ότι «η συνάντηση στην Ελβετία ήταν έντονη αλλά παραγωγική» και είχε ως αποτέλεσμα μια πλήρη αναθεώρηση του αρχικού εγγράφου, για την οποία και οι δύο πλευρές είναι «θετικές». Περιέγραψε ότι έπειτα από ώρες δύσκολων διαπραγματεύσεων υπό την απειλή να καταρρεύσουν ανά πάσα στιγμή, οι ομάδες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας κατέληξαν σε συμφωνία σε πολλά ζητήματα, αλλά «έβαλαν σε παρένθεση» τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία, μεταξύ των οποίων των εδαφικών ζητημάτων και των σχέσεων μεταξύ ΝΑΤΟ, Ρωσίας και ΗΠΑ, για τα οποία θα αποφασίσουν οι πρόεδροι Τραμπ και Ζελένσκι.

Αργότερα χθες, ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν πρέπει να γίνονται επιθέσεις στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών, ότι θα συζητήσει τα ευαίσθητα θέματα του σχεδίου ειρήνευσης με τον αμερικανό πρόεδρο καθώς και ότι το σχέδιο περιλαμβάνει τώρα πολλά «σωστά» σημεία.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο ένα από τα άρθρα που αφαίρεσε η αμερικανική αντιπροσωπεία από το σχέδιο ήταν εκείνο που αφορούσε τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, και προέβλεπε 100 δισ. δολαρίων από αυτά τα χρήματα να επενδυθούν σε σχέδια στα οποία θα ηγείτο η Αμερική, η οποία θα λάμβανε το 50% των κερδών. Οπως τόνισε ο Κισλίτσια, το νέο προσχέδιο «έχει ελάχιστη σχέση» με την προηγούμενη διαρροή που είχε προκαλέσει οργή στο Κίεβο: «Πολύ λίγα έχουν μείνει από την αρχική εκδοχή. Δημιουργήσαμε ένα γερό πλαίσιο σύγκλισης και σε κάποια σημεία μπορούμε να συμβιβαστούμε», είπε, τονίζοντας ότι απαλείφθηκαν οι μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Μόσχας. «Τα υπόλοιπα θα χρειαστούν αποφάσεις ηγεσίας». Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται στη συνέχεια να προσεγγίσει τη Μόσχα, με στόχο την πρόοδο των συνομιλιών. Χαρακτήρισε τους Αμερικανούς που συμμετείχαν στις συζητήσεις στη Γενεύη «προσεκτικούς, πρόθυμους να ακούσουν την ουκρανική θέση και δεκτικούς σε προτάσεις. Σχεδόν όλα όσα προτείναμε έγιναν αποδεκτά», σημείωσε.

«Ολοι συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας, ειδικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να αναζητήσουμε συμβιβασμούς που θα μας ενισχύσουν αλλά δεν θα μας αποδυναμώσουν», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω βιντεοκλήσης σε μια συνάντηση των «προθύμων», δηλαδή των συμμάχων της Ουκρανίας, που διεξήχθη στη Σουηδία.

Ορισμένοι ηγέτες της ΕΕ συναντήθηκαν για να συζητήσουν για την Ουκρανία στο περιθώριο μιας συνόδου κορυφής ΕΕ – Αφρικανικής Ενωσης στην Ανγκόλα χθες, ενώ άλλοι συμμετείχαν μέσω βιντεοδιάσκεψης. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι «ενώ απομένει να γίνει δουλειά, υπάρχει πλέον μια σταθερή βάση για να προχωρήσουμε», με βασική αρχή ότι «μόνο η Ουκρανία, ως κυρίαρχη χώρα, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά» με το μέλλον της. Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι ανοιχτός σε ένα από κοινού διαμορφωμένο ειρηνευτικό σχέδιο. «Και αυτό ακριβώς πέτυχαν οι εκπρόσωποι της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των ευρωπαϊκών κρατών χθες στη Γενεύη», ανέφερε, περιγράφοντας το αποτέλεσμα των συνομιλιών ως «ενδιάμεσο αποτέλεσμα». Και κατέληξε: «Ομως υπάρχει κάτι που γνωρίζουμε πολύ καλά: η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα έρθει από τη μια μέρα στην άλλη».

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σημείωσε ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά. «Ολοι είναι απόλυτα επικεντρωμένοι σε ό,τι χρειάζεται για να βγούμε από αυτό και να οδηγηθούμε σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη». Ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν πρέπει να αποδυναμώσει την Ουκρανία ή την Ευρώπη. «Πρόκειται για ένα λεπτό ζήτημα, επειδή κανείς δεν θέλει να αποθαρρύνει τους Αμερικανούς και τον πρόεδρο Τραμπ από το να έχουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλευρό τους σε αυτή τη διαδικασία».