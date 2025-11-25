Ένα τροποποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία θα πρέπει να αντανακλά «το πνεύμα και το γράμμα» της κατανόησης που επιτεύχθηκε ανάμεσα στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους κορυφής στην Αλάσκα, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Μόσχα, ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι η Ρωσία είχε χαιρετίσει την αρχική εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου για την Ουκρανία. Πρόσθεσε πως η Μόσχα αναμένει τώρα μια τροποποιημένη, προσωρινή εκδοχή του σχεδίου, μετά τον συντονισμό της Ουάσιγκτον με το Κίεβο και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο Ρώσος υπουργός υπογράμμισε ότι θα πρόκειται για μια «εντελώς διαφορετική κατάσταση» για τη Ρωσία, εάν η νέα εκδοχή δεν αντικατοπτρίζει όσα συζητήθηκαν μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Καταλήγοντας, ο Λαβρόφ εξέφρασε την ελπίδα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενημερώσουν τη Μόσχα μόλις ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις τους με την Ευρώπη και την Ουκρανία.