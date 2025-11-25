Από το πρώτο κιόλας τρίμηνο της δεύτερης τραμπικής θητείας, όσοι παρακολουθούν τα παρασκήνια της Ουάσιγκτον είχαν διαπιστώσει πως οι αρμοδιότητες του Στιβ Γουίτκοφ συχνά μπερδεύονται με εκείνες που το σύστημα παραδοσιακά κρατούσε για υπουργούς Εξωτερικών και διευθυντές της CIA. Ο δισεκατομμυριούχος κτηματομεσίτης – με κυριότερο προσόν μια σχέση με τον πλανητάρχη που μετρά δεκαετίες – βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κάθε πρόκλησης που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή. Ελάχιστοι έξω απ’ τον στενό κύκλο του Λευκού Οίκου έχουν συνεργαστεί μαζί του. Αξιωματούχοι με χρόνια εμπειρία στα πόστα τους έχουν εξηγήσει ανώνυμα στα μίντια πως δουλεύει κυρίως μόνος και χωρίς καμία βοήθεια από γνώστες των διπλωματικών μεθόδων ή των ιδιαιτεροτήτων των ξένων χωρών. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εξάλλου, η «θέση» του συγκρίνεται με του Πρώτου Γαμπρού την τετραετία 2017-2021. Βλέπει τον πρόεδρο όποτε θέλει κι ανταλλάσσει μηνύματα με στενούς συγγενείς του. Ή, όπως το θέτουν κακές γλώσσες: το λουρί του είναι μεγαλύτερο από οποιουδήποτε άλλου. Εχει μέχρι και δικό του γραφείο στη Δυτική Πτέρυγα – αυτό που ανήκε κάποτε στην Ιβάνκα Τραμπ. Τι κι αν ο ίδιος έχει δηλώσει ότι εκπαιδεύτηκε στη διπλωματία από τα ντοκιμαντέρ του Netflix και τα βιβλία;

Κατανόηση

Πήγες από τη Μέση Ανατολή τον έχουν επαινέσει ως διαπραγματευτή. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται ότι οι Ρώσοι τον θεωρούν ικανό να προωθήσει τα συμφέροντά τους (διάφοροι τον έχουν ακούσει να εγκωμιάζει τον Πούτιν, εξάλλου). Ακόμη και Αμερικανοί πιστεύουν πως είναι επιρρεπής στο ρωσικό αφήγημα. Θαυμαστές του αντιτείνουν ότι πρέπει να εξασφαλίσει ένα ορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης προκειμένου να φέρει εις πέρας την αποστολή του. Για τον Τραμπ είναι ο δεύτερος καλύτερος έπειτα από εκείνον στο να κλείνει ντιλ – λογικό, χρησιμοποιούν αμφότεροι τη γλώσσα του real-estate. Κατά το τραμπικό περιβάλλον, είναι απόλυτα επιτυχημένος. Του αναγνωρίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκεχειρία Ισραήλ – Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων, ενώ ισχυρίζονται ότι μπορεί να τα καταφέρει και στην ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Ουκρανίας – Ρωσίας. Βέβαια, το ερώτημα είναι τι ακριβώς θα κατορθώσει. Γιατί, όπως το αφεντικό του, διαβάζει λάθος το νούμερο ένα του Κρεμλίνου και δεν φαίνεται να έχει κατανοήσει τους βαθύτερους λόγους της ρωσικής εισβολής. O πρόεδρός του τον έχει αποκαλέσει «Χένρι Κίσινγκερ που δεν κάνει διαρροές». Μάλλον κανείς τους δεν έχει μελετήσει τον ορίτζιναλ αρχιτέκτονα της αμερικανικής ρεαλπολιτίκ, όμως. Αλλιώς, θα θυμόντουσαν ότι «από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου, η Ρωσία επεκτείνεται με ρυθμό ενός Βελγίου τον χρόνο».