Ηταν σχεδόν δεδομένο πως η Generation Χ, η γενιά που ενηλικιώθηκε ανάμεσα σε κασέτες, βινύλια και μουσικά κανάλια αλλά συχνά προσπερνούσε την «κληρονομιά» των γονιών της, δεν θα ένιωθε ιδιαίτερη συγκίνηση για τέσσερις τύπους από το Λίβερπουλ που άφησαν το αποτύπωμά τους στη μουσική δεκαετίες πριν. Για χρόνια, οι Beatles έμοιαζαν για εκείνους περισσότερο μ’ ένα κεφάλαιο στη μουσική ιστορία παρά μ’ ένα ζωντανό βίωμα. Τη συνθήκη αυτή φαίνεται πως άλλαξε το «The Beatles: Ανθολογία», ένα αναλυτικό τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ το οποίο κυκλοφόρησε το 1995 μαζί με μια συλλογή τριών CD με ηχογραφήσεις από τη συγκεκριμένη δουλειά.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την πρώτη του προβολή, το ντοκιμαντέρ επιστρέφει στη μικρή οθόνη με βελτιωμένη εικόνα και ήχο, αυτή τη φορά στην πλατφόρμα του Disney+ όπου στις 26, 27 και 28 Νοεμβρίου θα είναι διαθέσιμα τρία νέα επεισόδια ημερησίως. Παράλληλα, στα ράφια των δισκοπωλείων αλλά και ψηφιακά βρίσκεται ήδη ένα remastered box set που εκτός από τους τρεις παλιούς δίσκους περιλαμβάνει κι έναν τέταρτο με 13 ακυκλοφόρητα demos, ηχογραφήσεις, σπάνιες εκτελέσεις και νέες μείξεις κομματιών.

Σημείο αφετηρίας

Οπως επισημαίνει ο Μπεν Σισάριο στους «New York Times», η «Ανθολογία» ήταν μια μεγάλη σαγηνευτική αφήγηση που σε μεγάλο βαθμό εξηγούσε το φαινόμενο Beatles και τις επιπτώσεις του στους τέσσερις ανθρώπους που το ζούσαν. Χωρίς φραγμούς στον λόγο τους, οι Τζον Λένον, Πολ ΜακΚάρτνι, Ρίνγκο Σταρ και Τζορτζ Χάρισον εξέφραζαν τις φιλοδοξίες, τα παράπονα και τις ιδέες που κουβαλούσαν μέχρι τότε.

Γι’ αυτό και ίσως στο πέρασμα των χρόνων αυτό το ντοκιμαντέρ λειτούργησε σαν ένα σημείο αφετηρίας για όλες τις επόμενες κινηματογραφικές δουλειές που εξέλιξαν το αρχικό υλικό του συγκροτήματος. Η νέα έκδοση, με τη σειρά της, περιέχει αρκετές αναγνωρίσιμες σκηνές για τους νοσταλγούς της εποχής των Beatles αλλά κι αρκετές νέες λεπτομέρειες που προσθέτουν τις δικές τους πινελιές στο πορτρέτο των Σκαθαριών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εξομολόγηση του Χάρισον για την εμμονή του με το ροκ εν ρολ ως μαθητή, ο οποίος δείχνει στην κάμερα τα σκίτσα του με κιθάρες σ’ ένα τετράδιο.

Οσο για τη φρενίτιδα του κοινού για τους Beatles; Αυτή αποτυπώνεται πολύ εύγλωττα με τη θριαμβευτική τους άφιξη στη Νέα Υόρκη και τα πλάνα όπου το αυτοκίνητο το οποίο τους μετέφερε στο Μανχάταν βρίσκεται περικυκλωμένο από εκατοντάδες εφήβους που παραληρούν. Δεν είναι λίγες οι φορές στο ντοκιμαντέρ που αυτά τα χαρακτηριστικά γεγονότα περιγράφονται με δύο, τρεις ή ακόμα και τέσσερις διαφορετικούς τρόπους από τους πρωταγωνιστές τους. Το συγκεκριμένο φαινόμενο εμφανίζεται πολύ έντονα γιατί τα μέλη του συγκροτήματος δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν μεταξύ τους στο τι ακριβώς συνέβη σε διάφορες περιστάσεις, όπως όταν συνάντησαν τον Ελβις Πρίσλεϊ ή όταν έλαβαν τον τίτλο του Μέλους του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τη βασίλισσα Ελισάβετ κι αν ήταν «φτιαγμένοι».

Αποκατάσταση και νέα μείξη

Ολο το αρχειακό υλικό έχει υποστεί πλήρη αποκατάσταση, κάνοντας τη δράση στην οθόνη να είναι ακόμα πιο ζωντανή. Το δε μουσικό κομμάτι, στο μεγαλύτερό του μέρος, έχει περάσει από νέα μείξη από τον Τζιλς Μάρτιν, γιο του παραγωγού του συγκροτήματος Τζορτζ Μάρτιν, ο οποίος επιστράτευσε ένα σύστημα επεξεργασίας ήχου από τη Νέα Ζηλανδία. Ο ίδιος επίσης φρέσκαρε τον ήχο και στους δίσκους που ολοκληρώνουν την αναβίωση της «Ανθολογίας». Στον τέταρτο που κυκλοφορεί τώρα για πρώτη φορά, περιλαμβάνονται πρωτότυπες εκτελέσεις τραγουδιών όπως η 17η του «Helter Skelter», στο τέλος του οποίου ακούγεται ο ΜακΚάρτνι να λέει «κρατήστε αυτό, σημειώστε το ως αγαπημένο» ή μια έκδοση του «Every little thing», η οποία διακόπηκε όταν ηχογραφούνταν το 1964 αφού ο Πολ ΜακΚάρτνι ρεύτηκε. Εκεί, οι ακροατές θα βρουν επίσης και τις νέες μείξεις των κομματιών «Free as a bird» και «Real love», τα οποία αμφότερα προήλθαν στην αρχική «Ανθολογία» από σόλο ντέμο που είχε ηχογραφήσει ο Τζον Λένον στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και δεν είχαν υποστεί καμία επεξεργασία. Οταν μάλιστα το 1995 άρχισαν να παίζουν στα ραδιόφωνα, οι κριτικοί και οι θαυμαστές του συγκροτήματος διχάστηκαν όχι μόνο για την αξία τους αλλά και με την ιδέα οι συνθέσεις του τραγουδιστή να κυκλοφορήσουν μετά τον θάνατό του στον δίσκο των Beatles.