«Μας φέρανε μία καλή λίστα. Αύριο παίρνουμε τηλέφωνα εκεί. Λίστα με μεγάλα… ηλικιωμένους. Από την τράπεζα μου φέρανε. Σαράντα ονόματα. Θα σου βγάλω εγώ αύριο μεροκάματο. Και για σένα και για την κοπέλα στην τράπεζα».

Το παραπάνω απόσπασμα από συνομιλία στις 28 Σεπτεμβρίου 2025 μεταξύ μελών του τεράστιου κυκλώματος απατών (με τη συμμετοχή τουλάχιστον 141 ατόμων με λεία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ) που εξαρθρώθηκε προ μερικών ημερών από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών αναδεικνύει – όπως αναφέρουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. – τον αφανή ρόλο των πληροφοριοδοτών και άλλων αρωγών από τράπεζες, κρατικές υπηρεσίες ή και ιδιώτες, μιας σειράς δηλαδή από αόρατους «συνεργούς» οι οποίοι υποβοηθούν τους ποινικούς να υφαρπάξουν τεράστια ποσά από χιλιάδες ανυποψίαστους ανθρώπους, παρέχοντας πληροφορίες για συναλλαγές, περιουσιακά στοιχεία, χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλα δεδομένα στους δράστες των απατών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι τελευταίοι «στοχεύουν» θύματα με οικονομική άνεση, γνωρίζουν στοιχεία για την ταυτότητά τους και τους συγγενείς τους και για να είναι πιο ευχερής η προσέγγισή τους από τα μέλη του κυκλώματος προσποιούνται τους λογιστές, τους υπαλλήλους κ.λπ. Με πολλούς από τους στόχους των απατεώνων και τους συγγενείς τους να απορούν πώς είναι δυνατόν οι δράστες να είχαν αυτή την πληροφόρηση, που υποβοήθησε ώστε να παραπλανηθούν.

Σύμφωνα με αστυνομικούς, τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος – που υπολογίζεται ότι στην πραγματικότητα είχαν περισσότερα από 5.000 θύματα με λεία που προσέγγιζε τα 30.000.000 ευρώ – έχουν ορισμένες προσβάσεις σε πιστωτικά ιδρύματα με μεμονωμένους υπαλλήλους υπεράνω υποψίας που κρατούν σημειώσεις ή προχωρούν σε εκτυπώσεις στιγμιοτύπων οθόνης και όχι των ίδιων των τραπεζικών παραστατικών ή των ψηφιακών λιστών γιατί αφήνουν έτσι ηλεκτρονικό αποτύπωμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα από τα μέλη του κυκλώματος αναφέρει, τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε έναν συνεργό του «μου φέρνουνε λίστα. Η Τζένη, η κοπέλα, μου φέρνει λίστα. Μια καλή λίστα με μεγάλα ποσά. Από αύριο παίρνουμε τηλέφωνα», κατονομάζοντας και το πιστωτικό ίδρυμα όπου φαίνεται να υπάρχει η διαρροή. Ετσι, αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που ασχολούνται με την υπόθεση σχεδιάζουν να υποβάλουν ερωτήματα σε τραπεζικά καταστήματα για αναζήτηση τυχόν ηλεκτρονικών ιχνών από υπαλλήλους που αναζήτησαν στοιχεία για πολλά θύματα των μελών του κυκλώματος. Κάτι που μπορεί να θεωρηθεί σαφές δείγμα συνεργασίας τους με τους κακοποιούς. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να γίνει και για τυχόν εμπλοκή εφοριακών ή υπαλλήλων και από άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες, των οποίων το ηλεκτρονικό στίγμα εισόδου στους ψηφιακούς φακέλους με τα οικονομικά στοιχεία των πολιτών καταγράφεται.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν είχε εντοπιστεί συνεργασία υπαλλήλων της Εφορίας με «νονούς της νύχτας» ή και με μέλη ένοπλων οργανώσεων (σε περιόδους που δεν καταγραφόταν το ηλεκτρονικό ίχνος πρόσβασης), οι οποίοι παρείχαν στοιχεία για διευθύνσεις «στόχων». Και ανάμεσα σε αυτούς, αντίπαλοι κακοποιοί αλλά και αστυνομικοί, δικαστικοί λειτουργοί κ.λπ.

Οι «επαφές» τους

Ενα τρίτο σημείο ενδιαφέροντος για τους αξιωματικούς – ερευνητές της δράσης του κυκλώματος όπως και άλλων συναφούς δράσης ποινικών είναι οι «επαφές» τους σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Οπως καταγράφεται στο τωρινό διαβιβαστικό των Αρχών ασφαλείας, «μέλη της οργάνωσης προσποιούμενοι ότι είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή συνεργαζόμενου φορέα, με τον οποίο το καλούμενο θύμα ή εταιρεία είχε συνάψει σύμβαση, γνώριζαν στοιχεία για τη σύναψη σύμβασης, αριθμούς παραστατικών αλλά και ονόματα υπαλλήλων, τόσο του καλούντος δημόσιου φορέα όσο και του καλούμενου προς εξαπάτηση θύματος. Και με τον τρόπο αυτό κάμπτονταν οι αμφιβολίες των θυμάτων και προχωρούσαν στις συναλλαγές».

Τα στελέχη των διωκτικών Αρχών ασφαλείας εξετάζουν το ενδεχόμενο και σε αυτή την περίπτωση τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων να είχαν συνεργούς μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους φορείς. Ομως ερευνούν και την περίπτωση οι κακοποιοί να αντλούν στοιχεία από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Διαύγειας ή και άλλες όπου καταγράφονται σχετικές συναλλαγές με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπου άλλωστε παρουσιάζονται αναλυτικά παραστατικά από συμβάσεις κι όχι μόνο, με καταγραφές των υπαλλήλων που τις χειρίζονται κ.λπ.

Τέλος, στελέχη των Αρχών ασφαλείας εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργάτες των απατεώνων να είναι μεμονωμένοι συνεργάτες ασφαλιστικών εταιρειών που μπορεί να ξέρουν στοιχεία, διευθύνσεις κ.λπ. για τους ιδιοκτήτες λ.χ. πολυτελών ΙΧ. Ακόμη ερευνάται και ο τυχόν ρόλος αστυνομικών συνεργατών των διάφορων συμμοριών που τους παρέχουν πληροφορίες για τυχόν αστυνομικούς ελέγχους εις βάρος τους ή τους ζητούν χρήματα για την «κάλυψή» τους.