Τα γεωτρύπανα άρχισαν να δουλεύουν ξανά, το πηκτό πετρέλαιο που αναβλύζει από τις πηγές μπλέκεται με τη σκόνη της ερήμου του δυτικού Τέξας και οι άνθρωποι που το κυνηγούν μοιάζουν πιο διψασμένοι γι’ αυτό από ποτέ. Το «Landman», η δραματική σειρά του Τέιλορ Σέρινταν που στην πρώτη της σεζόν έχτισε τον σύγχρονο μύθο της Αμερικής που κινείται στον πυρετό του μαύρου χρυσού, επιστρέφει με νέο κύκλο επεισοδίων στην Cosmote TV για να δώσει ακόμα πιο έντονα τον παλμό της πετρελαιοπαραγωγικής βιομηχανίας. Βασικός πρωταγωνιστής παραμένει ο Μπίλι Μπομπ Θόρντον, ως Τόμι Νόρις, ο οποίος πλέον, μετά τον χαμό του ιδιοκτήτη της εταιρείας Μ-Tex Oil, αναβαθμίζεται σε αντιπρόεδρο του κολοσσού και πρέπει να κολυμπήσει σε βαθιά νερά. Δίπλα του στο προσκήνιο περνάει επίσης και η Ντέμι Μουρ, η οποία ως Κάμι αφήνει τις σκιές στις οποίες κινούνταν ως σύζυγος του ιδιοκτήτη και βγαίνει κάτω από τους προβολείς. Ως χήρα πλέον, αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην εταιρεία και προετοιμάζεται για τις συγκρούσεις που την περιμένουν στον δρόμο της.

Στα δύο πρώτα επεισόδια που είχαμε την ευκαιρία να δούμε σε δημοσιογραφικό preview, η σειρά ζωγραφίζει ξανά τον τραχύ καμβά της αμερικανικής ενεργειακής πραγματικότητας, όμως αυτή τη φορά οι ρωγμές της φαίνονται καθαρότερα. Οι σχέσεις των προσώπων της ιστορίας τρίζουν, τα ηθικά τους όρια θολώνουν επικίνδυνα, οι φιλοδοξίες τους χτυπούν κόκκινο και πυξίδα τους γίνεται αποκλειστικά το κέρδος. Σε αντίθεση με τον πρώτο κύκλο, όπου η δυσλειτουργική ζωή της οικογένειας Νόρις ψηλαφίστηκε απαλά, στον δεύτερο κύκλο η αφήγηση εστιάζει αρκετά σε αυτήν. Ενα παράθυρο στο παρελθόν της ανοίγει με την είσοδο του Σαμ Ελιοτ, ο οποίος υποδύεται τον ηλικιωμένο πατέρα του Τόμι που ζει σε οίκο ευγηρίας. Αντιπροσωπεύοντας ένα κομμάτι του πρωταγωνιστή που αρχίζει να αποκαλύπτεται επεισόδιο με το επεισόδιο, ο σκληρός του λόγος παλεύει με την τρυφερή του συνήθεια να χαζεύει τα ηλιοβασιλέματα κάθε απόγευμα, παραδομένος στη φθορά του χρόνου αλλά και της απόστασης από τον γιο του. Σε αντίθετη τροχιά, αυτή της εγγύτητας, κινείται ο Κούπερ (Τζέικομπ Λόφλαντ), ο υιος Νόρις, ο οποίος επιζητά την καθοδήγηση του πατέρα του, αφού το σχέδιό του για γεωτρήσεις δικής του ιδιοκτησίας αρχίζει να αποδίδει καρπούς αλλά η κοινή του ζωή με τη σύντροφό του κλονίζεται.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Οι γυναίκες της οικογένειας, ωστόσο, παραμένουν στο περιθώριο, σε δευτερεύοντες ρόλους που αν και θυμίζουν αρκετά καρικατούρες, δεν παύουν να αντιπροσωπεύουν εκείνο το πρόσωπο της θηλυκής ύπαρξης που ελκύεται από την επιφάνεια και μόνο, αντανακλώντας την παράλληλα. Η μητέρα Αντζελα (Αλι Λάρτερ) και η κόρη Αϊνσλέι (Μισέλ Ράντολφ) αρκούνται στην προκλητική επίδειξη της γοητείας και των σωματικών τους προσόντων και σεξουαλικοποιούν τους τρόπους τους για να τα βγάλουν πέρα με το κραυγαλέο lifestyle τους. Ετσι, το χρήμα τις κινητοποιεί απλώς και μόνο για να το ξοδέψουν αλόγιστα. Χαρακτηριστική σκηνή της ματαιότητας που κουβαλούν είναι η συνέντευξη της κόρης για την εισαγωγή της στο πανεπιστήμιο όπου μολονότι η κενότητά της αναδεικνύεται, καταφέρνει να πάρει αυτό που θέλει γιατί πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις που έχει θεσπίσει το ακαδημαϊκό ίδρυμα. Απέναντι σε αυτά τα μοντέλα γυναικών έρχεται η Ρεμπέκα Φαλκόνε (Κέιλα Γουάλας), μια αδίστακτη δικηγόρος που ως γρανάζι της μεγάλης πλουτοπαραγωγικής μηχανής δεν διστάζει να δείξει τα δόντια της για να κερδίσει τις υποθέσεις που τις αναθέτουν.

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς, που έχει κάτι από το «Yellowstone» με την προσθήκη του πετρελαίου (άλλωστε είναι ο ίδιος δημιουργός) και δείχνει να εκτυλίσσεται στην Αμερική του Τραμπ, αφήνει τους ήρωές του πιο στιγματισμένους από το ανελέητο κυνήγι του πλούτου, να κουβαλούν στην καρότσα των αγροτικών τους αυτοκινήτων και στις μπότες των ποδιών τους, όχι μόνο τη λάσπη των πεδίων αλλά και τις αποφάσεις που πήραν ή απέφυγαν και τους βαραίνουν. Και το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι ποιος θα ανακαλύψει το επόμενο μεγάλο κοίτασμα αλλά ποιος θα βγει αλώβητος από έναν κόσμο που απαιτεί διαρκώς μεγάλα κομμάτια από την ψυχή σου για να σε αφήσει να επιβιώσεις.