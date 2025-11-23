Ενα ακόμα καίριο πλήγμα εναντίον των διακινητών πειρατικού οπτικοακουστικού περιεχομένου πέτυχαν οι Αρχές, ύστερα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη. Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Αθήνας πραγματοποίησε ταυτόχρονες εφόδους σε δύο σημεία του νησιού, αποκαλύπτοντας κύκλωμα τηλεοπτικής πειρατείας μεγάλης κλίμακας. Επειτα από πολύμηνη παρακολούθηση των υπόπτων και των ψηφιακών υποδομών τους, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συλλήψεις όλων όσοι φέρονται ότι λειτουργούσαν πλατφόρμες παράνομης αναμετάδοσης τηλεοπτικού περιεχομένου, ενώ κατάσχεσαν τον εξοπλισμό τους και χρηματικά ποσά. Παράλληλα, εντοπίστηκε το πελατολόγιό τους, το οποίο δεν περιορίζεται στη Σαντορίνη αλλά επεκτείνεται σε όλες τις Κυκλάδες και αποτελείται τόσο από ιδιώτες όσο κι επιχειρήσεις που συνδέονταν με το παράνομο δίκτυο. Κάποιοι εξ αυτών, προσπαθώντας να σβήσουν τα ψηφιακά τους ίχνη χρησιμοποιούσαν συστήματα απόκρυψης της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης (IP address) μέσω VPN, αλλά δεν ξέφυγαν από τους άνδρες της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Τώρα, θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριά διοικητικά πρόστιμα, ποινικές διώξεις και κατάσχεση εξοπλισμού όπως ορίζει το νέο νομικό πλαίσιο για την πειρατεία.

Τα πρώτα 200 πρόστιμα

Μετά την έφοδο, απενεργοποιήθηκε η πρόσβαση σε όλες τις παράνομες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να πέσει «μαύρο» στις οθόνες εκατοντάδων κατοικιών, ξενοδοχειακών μονάδων και καφετεριών, αποκαλύπτοντας τη μεγάλη έκταση του φαινομένου. Τη δυνατότητα αυτή παρέχει το Dynamic Blocking, η διαδικασία που προβλέπεται από την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση, και επιτρέπει στην Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής να κατεβάζει σε πραγματικό χρόνο, κατά τη διεξαγωγή αθλητικών ή πολιτιστικών γεγονότων, παράνομες σελίδες, διευθύνσεις και streams και να παραμένουν εκτός λειτουργείας έως και 12 μήνες. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται πλέον και η συνυπευθυνότητα των χρηστών πειρατικών πλατφορμών. Ηδη τα πρώτα 200 πρόστιμα είναι έτοιμα για αποστολή με παραλήπτες το πελατολόγιο του πρώην διαιτητή της Α’ Εθνικής στην Αρτα, ο οποίος είχε αναπτύξει μεγάλο πειρατικό δίκτυο στην Ηπειρο. Την ίδια στιγμή, βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση μεγάλες ιστοσελίδες διαμοιρασμού torrent κι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί χιλιάδες χρήστες που κατεβάζουν παράνομα περιεχόμενο κι αναμένεται να λάβουν μέσω της ΑΑΔΕ το σχετικό διοικητικό πρόστιμο και τις ποινικές κυρώσεις.