Πολύτιμες συμβουλές, μέσα από ένα γράμμα, έστειλε ο Ντάνιελ Ράντκλιφ στον Ντόμινικ ΜακΛάφλιν, τον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον Χάρι Πότερ στη νέα τηλεοπτική σειρά του franchise. Ο Ράντκλιφ, ο οποίος ήταν μόλις 11 ετών όταν άρχισε να γυρίζει τις ταινίες του Χάρι Πότερ, τόνισε ότι δεν θέλει να γίνει «φάντασμα» στη ζωή των νέων ηθοποιών, αλλά επιθυμεί να τους προσφέρει λίγη καθοδήγηση. «Ελπίζω να περάσεις υπέροχα και ακόμα καλύτερα από εμένα», έγραψε μεταξύ άλλων στον ΜακΛάφλιν, ανακαλύπτοντας πως παρακολουθεί τις φωτογραφίες του νέου Χάρι και των άλλων παιδιών, με συγκίνηση: «Φαίνονται τόσο μικρά και είναι τρελό που το έκανα κι εγώ σε αυτή την ηλικία».

Στη νέα τηλεοπτική εκδοχή την Ερμιόνη Γκρέιντζερ θα παίζει η Αραμπέλα Στάντον, τον Αλμπους Ντάμπλντορ ο Τζον Λίθγκοου, τη Μίνερβα ΜακΓκονάγκαλ η Τζάνετ ΜακΤίρ. Η σειρά θ’ αποτελέσει πιστή μεταφορά των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και θα διαρκέσει 10 χρόνια. Η πρεμιέρα της είναι προγραμματισμένη για το 2027.