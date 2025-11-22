Δεν παράγουμε ούτε καρφίτσα, επενδύσειςγίνονται μόνο στο real estate, η οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο», αυτές είναι μερικές απόψεις που με βεβαιότητα επαναλαμβάνονται καθημερινά για την οικονομία. Eίναι, όμως, αλήθεια έτσι;

Εχουν δίκιο όσοι επιχειρούν να μας πείσουν ότι λίγο πολύ τα πράγματα πήγαιναν καλύτερα το 2019;

Δεν θα σταθώ στο γεγονός ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με υπερδιπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ότι πέτυχε πέρσι όχι μόνο πρωτογενές αλλά και πραγματικό πλεόνασμα. Οτι οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί κατά 64% και ότι έχουν δημιουργηθεί πάνω από μισό εκατομμύριο νέες δουλειές. Προτιμώ να αναδείξω 8 στοιχεία – όχι αρκετά προβεβλημένα –που καταρρίπτουν τους μύθους της αντιπολίτευσης και εξηγούν τη σταθερά ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα:

Η ελληνική βιομηχανία είναι όρθια και προχωρεί μπροστά. Εχει δημιουργήσει 60.000 νέες θέσεις εργασίας μεταξύ 2019- 2024, ενώ και η βιομηχανική παραγωγή και οι εξαγωγές της αυξάνονται.

Το 2024 το ποσοστό των επενδύσεων στη χώρα μας που πήγε σε ακίνητα ήταν 39,2%, ενώ στην ΕΕ ήταν 51,3%. Δηλαδή 12 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο στην ΕΕ. Επομένως η θεωρία για επενδύσεις αποκλειστικά στα ακίνητα είναι έωλη.

Οι εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν 73% μεταξύ 2019-2024, γεγονός που δείχνει ότι ο τομέας της αγροδιατροφής έχει παραμείνει ανθεκτικός στις διεθνείς κρίσεις και αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την οικονομία μας.

Οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες στους τομείς των υδρογονανθράκων και του φυσικού αερίου δεν έχουν μόνο γεωπολιτική διάσταση, αλλά και οικονομική, καθώς αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την ελληνική οικονομία.

Τόσο οι παραπάνω συμφωνίες όσο και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε πρόσφατα για το λιμάνι της Ελευσίνας, υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στην

οικονομία και την ανοδική πορεία που ακολουθεί. Διότι ποιος πάει άραγε να επενδύσει σε μια οικονομία που δεν έχει θετική προοπτική;

Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext είναι μια ακόμη θετική εξέλιξη, που υπογραμμίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί τόσο στην κεφαλαιαγορά, όσο και στην οικονομία γενικότερα.

Μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από όλους τους οίκους αξιολόγησης, έχουμε διαδοχικές αναβαθμίσεις μέσα σε αυτή, με πιο πρόσφατη αυτή της Fitch. Είναι άραγε μέρος κάποιας διεθνούς «συνωμοσίας» υπέρ της ελληνικής κυβέρνησης;

Το 2023, για πρώτη φορά, οι Ελληνες που επέστρεψαν στηχώρα είναι περισσότεροι απόεκείνους που έφυγαν: 47.200έναντι 32.800. Προφανώς δεν γυρίζουν για να βασανίσουν

Οι προβλέψεις του Προϋπολογισμού δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να κάνει σταθερά βήματα μπροστά. Εμείς

έχουμε καθήκον να προχωρήσουμε με όλες τις αναγκαίεςμεταρρυθμίσεις, Η οικονομικήσοβαρότητα, όμως, πρέπει νασυνδυάζεται και με πολιτικήσταθερότητα.

Διαφορετικά κινδυνεύουμε να ρισκάρουμε όλα όσα με κόπο έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος Ελληνας που θα το ήθελε αυτό. Αντίθετα πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο,εξασφαλίζοντας ότι η πρόοδος της οικονομίας θα επιστρέφειτελικά στους πολίτες, με τιςκαλύτερες προοπτικές να μεταφράζονται σε καλύτερη καθημερινότητα για τους ίδιους.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης