Κάθε μέρα το κινητό σου σού θυμίζει ότι είσαι… ατελής. TikTok, Instagram, YouTube: ένα κύμα «ειδικών» που υπόσχονται το τέλειο σώμα, την ιδανική διατροφή, την απόλυτη ευεξία. Και εσύ; Ποιος είσαι εσύ; Τι είσαι; Πού είναι οι κοιλιακοί σου; Πού χάθηκε η πυγμή σου; Πού πήγε το σθένος να πεις όχι στον υδατάνθρακα;

Και εκεί, βουτηγμένος στην εθιστική ψηφιακή «γνώση», σε κάθε like που κάνεις, σε κάθε βίντεο που παρακολουθείς, δεν καταναλώνεις μόνο περιεχόμενο. Καταναλώνεις λίγο λίγο και την αυτοπεποίθησή σου. Την αίσθηση του «αυτός είμαι και σε όποιον αρέσει».

Δεν έχει σημασία αν μόλις κατάφερες να συμπληρώσεις ένα λεπτό σε στάση «σανίδα» (στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρεται ως plank, και αποτελεί διαπιστευτήριο φυσικής κατάστασης), έτρεξες 30 λεπτά στον διάδρομο, ή αν είπες «όχι» στην παραλίγο ακατανίκητη λιγούρα για σοκολάτα. Κάποιος «ειδικός» έχει ήδη εμφανιστεί στην οθόνη σου με το που αρχίζεις το scrolling για να σου πει ότι φταις. Οτι έκανες λάθος. Οτι ο στόχος πρέπει να είναι υψηλότερος.

Το σώμα σου, η διατροφή σου, η ζωή σου γίνονται quiz: σωστό ή λάθος; Like ή unfollow; Υγιεινή επιλογή ή… διατροφικό έγκλημα; Τόση πληροφορία συγκεντρωμένη, σου τρώει (και) τον εγκέφαλο.

Και η ειρωνεία; Ολες αυτές οι συμβουλές έχουν τη λέξη «υγεία» πάνω τους, αλλά στην πράξη την… καταναλώνουν και αυτή. Οι υπερβολικές δίαιτες, τα challenges με 10.000 βήματα την ημέρα, οι «μαγικές» λύσεις για επίπεδη κοιλιά, τα μυστικά για τέλειο σώμα στην εμμηνόπαυση μετατρέπουν την ψυχολογία σου σε πεδίο μάχης. Ερευνες δείχνουν ότι οι συνεχείς συγκρίσεις σε social media συνδέονται με άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση και συναισθηματική κόπωση – δηλαδή ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που υπόσχονται τα βίντεο.

Και να σκεφτείς: κάποτε το μόνο που χρειαζόταν ήταν ένα μήλο την ημέρα. Σήμερα χρειάζεσαι 5 hashtags, 2 smoothies, 3 διαφορετικά προγράμματα γυμναστικής και μια ψυχολογική «πανοπλία», που ούτε οι πιο έμπειροι πολεμιστές της ζωής δεν έχουν. Και μετά, εκεί που η «άλλη» σε έχει πείσει ότι δεν μπορείς να ξαναβάλεις γλυκό στο στόμα σου, παρά μόνον σπιτικά με χουρμάδες αντί για ζάχαρη, σκάει η συμβουλή του διαιτολόγου (να αγιάσει το στόμα του) που εξηγεί πως μία σοκολάτα εμπορίου με φιστίκια έχει ίδιες θερμίδες με δύο χουρμάδες και 20 αμύγδαλα. Και σε προτρέπει, πού και πού, να ενδίδεις σε αυτές τις απολαύσεις που «θρέφουν» και την ψυχή.

Ας βάλουμε όμως μία άνω τελεία. Ανάμεσα σε smoothies, plank και ατελείωτο scroll, ας θυμηθούμε ότι η ζωή δεν χρειάζεται manual. Μόνο λίγο χώρο για να είμαστε άνθρωποι – με τις λιγούρες μας, τις προσπάθειές μας, και, ευτυχώς, με λίγη σοκολάτα.