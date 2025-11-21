Σταδιακή επιστροφή των πλοίων στη Διώρυγα του Σουέζ καταγράφουν τα στοιχεία των αναλυτών, ενώ η διοίκηση της Αρχής της Διώρυγας δηλώνει έτοιμη να υποδεχθεί και πάλι μεγάλα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Η πρόσφατη αναστολή των επιθέσεων σε πλοία, που ανακοίνωσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σε συνδυασμό με την εκεχειρία στη Γάζα, φέρνουν πιο κοντά τις αποφάσεις των ναυτιλιακών εταιρειών να επιστρέψουν στη διαδρομή προς τη Μεσόγειο Θάλασσα μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ. Τα τελευταία στοιχεία για τη ναυτιλιακή κίνηση δείχνουν αύξηση των διελεύσεων από τη Διώρυγα, με τις αρχές της Αιγύπτου να ελπίζουν ότι η πρόσφατη ανακοίνωση των Χούθι θα βοηθήσει στην πλήρη επιστροφή στην κανονική κίνηση στην αρτηρία που συνδέει το εμπόριο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Clarksons, κατά μέσο όρο τον Οκτώβριο περίπου 244 πλοία όλων των τύπων διέρχονταν από τη Διώρυγα του Σουέζ κάθε εβδομάδα, ενώ ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 269 πλοία για τον Νοέμβριο. Τα τελευταία στοιχεία συγκρίνονται με έναν μέσο όρο 229 εβδομαδιαίων διελεύσεων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, αλλά παραμένουν πολύ κάτω από τις 495-500 εβδομαδιαίες διελεύσεις που παρατηρούνταν πριν από τις εκτροπές των πλοίων προς το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, που ξεκίνησαν στα τέλη του 2023, όταν οι Χούθι άρχισαν τις επιθέσεις στα πλοία.

Και μεγάλα πλοία

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ (SCA), ναύαρχος Ossama Rabiee, ανακοίνωσε ότι η Διώρυγα του Σουέζ είναι έτοιμη να υποδεχθεί μεγάλα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Η ανακοίνωση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο πλοίο CMA CGM «JULES VERNE», το οποίο διέσχιζε τη Διώρυγα ως μέρος του βορειοδυτικού κονβόι, καθ’ οδόν από τη Σιγκαπούρη προς τον Λίβανο, μετά την ασφαλή διέλευσή του από την Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Bab El-Mandab. Το ταξίδι αυτό σηματοδοτεί την πρώτη διέλευση του πλοίου – που ανήκει στη γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία CMA CGM – από τον νότο μέσω του Bab El-Mandab, και την τρίτη διέλευσή του από τη Διώρυγα. Το πλοίο επαναλαμβάνει τις διελεύσεις του μετά τα δύο τελευταία ταξίδια προς Νότο φέτος, στις 20 Ιουνίου και 20 Σεπτεμβρίου, τα οποία πραγματοποιήθηκαν μετά την εφαρμογή κινήτρων.

Το πλοίο έχει μήκος 396 μέτρα, πλάτος 53,6 μέτρα, βύθισμα 11,5 μέτρα και ολική χωρητικότητα 176.000 τόνους.

Η αποκατάσταση της σταθερότητας στην Ερυθρά Θάλασσα απαιτεί από τις ναυτιλιακές εταιρείες να επανεξετάσουν τα δρομολόγιά τους και να επιστρέψουν στη διέλευση από το Bab El-Mandab και τη Διώρυγα του Σουέζ, δήλωσε ο Ossama Rabiee.

Ο πρόεδρος παρακολούθησε επίσης τη διέλευση του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων CMA CGM «HELIUM» στο παρθενικό του ταξίδι μέσω της Διώρυγας, ως μέρος του βορειοδυτικού κονβόι, με προορισμό την Αλεξάνδρεια από τη Σιγκαπούρη.

Ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ έδωσε επίσης εντολή να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση. Τόνισε, επίσης, ότι η SCA θα εντείνει τις συναντήσεις της με τις μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες κατά την προσεχή περίοδο, προκειμένου να συζητήσει τρόπους για την άμεση επιστροφή των εμπορευματοκιβωτίων που τους ανήκουν στη διέλευση από τη Διώρυγα, είτε μέσω πειραματικών ταξιδιών, είτε μέσω μερικής επιστροφής, είτε μέσω πλήρους επιστροφής σε πολλές φάσεις.

Τα τέλη διέλευσης

Επισημαίνεται ότι τα τέλη διέλευσης από τη Διώρυγα του Σουέζ αντιπροσωπεύουν περίπου το 1,5%-2% του ΑΕΠ της Αιγύπτου. Πριν από τον πόλεμο στη Γάζα, η Διώρυγα απέφερε περισσότερα από 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε τέλη διέλευσης ετησίως – ποσό που μειώθηκε κατά περισσότερο από 50% στη διάρκεια του 2024.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός της CMA CGM, και άλλες διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξαναρχίσουν τα δρομολόγια από την Ερυθρά Θάλασσα, με τη Maersk να βρίσκεται κοντά στο να κάνει σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτές της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Jefferies προβλέπουν ότι, εάν η ειρήνη συνεχιστεί στη Γάζα, είναι πιθανή η επιστροφή πολλών ναυτιλιακών εταιρειών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.