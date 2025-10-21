Ο ΟΗΕ γνωστοποίησε τη Δευτέρα, πως τα μέλη του διεθνούς προσωπικού του που κρατούνται από αντάρτες Χούθι στην Υεμένη έπειτα από μια έφοδο στο συγκρότημά τους το Σάββατο (18/10) στη Σαναά μπορούν πλέον να μετακινούνται στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ οι πέντε Υεμενίτες υπάλληλοι απελευθερώθηκαν.

Την Κυριακή, αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην περιοχή ανακοίνωσαν πως οι αντάρτες Χούθι είχαν πραγματοποιήσει μια επιδρομή στο κτήριο του ΟΗΕ όπου διαμένουν οι εργαζόμενοί του, επιβεβαιώνοντας πως κρατούσαν 20 εξ αυτών, μεταξύ άλλων τον εκπρόσωπο της Unicef στην Υεμένη, τον Βρετανό Πίτερ Χόκινς.

«Τα 15 μέλη του διεθνούς προσωπικού του ΟΗΕ είναι πλέον ελεύθερα να μετακινούνται στο εσωτερικό του συγκροτήματος του ΟΗΕ στη Σαναά και βρίσκονται σε επαφή με τις αντίστοιχες οντότητες του ΟΗΕ και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο ΟΗΕ σήμερα σε ένα σύντομο δελτίο Τύπου.

Ο οργανισμός διευκρίνισε πως «τα πέντε μέλη του προσωπικού από τη χώρα που κρατούνταν από τη 18η Οκτωβρίου στο ίδιο συγκρότημα αφέθηκαν ελεύθερα».