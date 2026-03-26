Η Ορλάντο Σίτι ανακοίνωσε τη συμφωνία-με ισχύ από το καλοκαίρι- με τον Αντουάν Γκριεζμάν έως τη σεζόν 2027-28, με οψιόν για έναν ακόμα χρόνο, που θα τον κάνει δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στο πρωτάθλημα, πίσω μόνο από τον Λιονέλ Μέσι.

Αυτό αναφέρουν ΜΜΕ στις ΗΠΑ και αναπαράγουν η πορτογαλική «A’ Bola» και η βραζιλιάνικη «O’Globo»-, σημειώνοντας ότι ο Γάλλος διεθνής επιθετικός, με ετήσιες αποδοχές 9 εκατομμύρια ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης, στην ομάδα του MLS θα λαμβάνει 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο Γκριεζμάν, το Ορλάντο και ο Μέσι

Αυτό το ποσό που θα έχει λαμβάνειν, θα τον καταστήσει, μακράν, τον πιο ακριβοπληρωμένο αθλητή στην ομάδα του Ορλάντο αφού έως τώρα ο υψηλότερος μισθός ανήκε στον Λουίς Μουριέλ, με 3,45 εκατομμύρια δολάρια.

Με αυτό το νέο συμβόλαιο, θα γίνει ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής σε όλο το MLS.

Ο Γκριεζμάν ξεπερνά μόνο ο Λιονέλ Μέσι,ο οποίος λαμβάνει λίγο πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ στην Ίντερ Μαϊάμι.