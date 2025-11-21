Η εκτελεστική πρόεδρος της Banco Santander, Ανα Μποτίν, τάσσεται υπέρ των φιλικών εξαγορών και συγχωνεύσεων στον τραπεζικό κλάδο της Ευρώπης, στέλνοντας εμμέσως πλην σαφώς μήνυμα κατά της υποβολής προσφορών επιθετικών εξαγορών που έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον χρηματοπιστωτικό κλάδο της ΕΕ φέτος. «Οι φιλικές συμφωνίες είναι ο τρόπος να προχωρήσουμε» σε έναν κόσμο «όπου οι κυβερνήσεις υπερασπίζονται τις χώρες τους» και «η εποπτεία είναι αυτή που είναι», δήλωσε η Μποτίν μιλώντας στο Bloomberg.

Η Santander ολοκλήρωσε δύο σημαντικές συμφωνίες φέτος στην Ευρώπη, αγοράζοντας την TSB της Banco Sabadell λίγο μετά την ολοκλήρωση συμφωνίας για την πώληση της πολωνικής μονάδας της στην Erste Group Bank, μία από τις μεγαλύτερες διασυνοριακές τραπεζικές συναλλαγές στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Η Erste θα αποκτήσει το 49% της Santander Bank Polska για 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της μονάδας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της ισπανικής τράπεζας στην Πολωνία για περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες τον Μάιο.

Η ανταγωνίστρια της Santander στην Ισπανία, BBVA, δεν κατάφερε να λάβει έγκριση για επιθετική προσφορά της προς τους μετόχους της Sabadell, ενώ η UniCredit απέσυρε την προσφορά της για την Banco BPM τον Ιούλιο έπειτα από αντίδραση από την κυβέρνηση στη Ρώμη.

Εποπτεία

Η Μποτίν έκανε επίσης λόγο για υπερβολική, όπως τη χαρακτήρισε, εποπτεία και για φόρους οι οποίοι σημαίνουν ότι «η Ευρώπη απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες», σύμφωνα με την ίδια. Η Ευρώπη πρέπει να δείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία για να κλείσει το χάσμα με τις ΗΠΑ, είπε η Μποτίν, υποστηρίζοντας παράλληλα την ανάγκη για λιγότερο εποπτικό έλεγχο.

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος πρόληψης είναι η έλλειψη ανάπτυξης», προσέθεσε – καθώς η ίδια βάζει προφανώς πάνω από όλα τα συμφέροντα των μετόχων. Οι τράπεζες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην υπερτροφοδότηση των οικονομιών εάν είχαν «μεγαλύτερη ικανότητα δανεισμού», σημείωσε επίσης.

Αναφερόμενη ειδικά στις ΗΠΑ η Μποτίν θεωρεί ότι οι αμερικανοί καταναλωτές φαίνεται να παρουσιάζουν λίγα σημάδια άγχους για την οικονομία, με το ποσοστό ζημιών από δάνεια αυτοκινήτων της τράπεζας να χαρακτηρίζεται από την ίδια ως σταθερό.