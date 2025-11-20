Αρχές της άνοιξης του 2023, προεκλογικά τότε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υιοθετούσε ένα μότο που πήγε τη ΝΔ μέχρι την Κυριακή των εθνικών εκλογών. «Η κάλπη είναι μία, αυτή του Μαΐου» έλεγε, παρότι υπήρχε ορίζοντας για τις δεύτερες εκλογές του Ιουνίου. Την ίδια ρητορική επιστρατεύει από τώρα ο Πρωθυπουργός, παρότι η στρατηγική του για τις επόμενες εκλογές «που θα γίνουν το 2027» δεν μπορεί να αφήνει απέξω τους υφιστάμενους συσχετισμούς, οι οποίοι οδηγούν όλο το πολιτικό σύστημα να θεωρεί, κατά πάσα βεβαιότητα, ότι επίκεινται ξανά δύο εκλογικές διαδικασίες.

Η πρωθυπουργική ρητορική «μίας κάλπης» αποτελεί στρατηγική επιλογή του Μαξίμου και σε αυτήν θα στηριχθεί τόσο ο πολιτικός λόγος του Μητσοτάκη, όπως επιβεβαιώνουν συνεργάτες του, όσο και η γαλάζια καμπάνια (όταν έρθει η ώρα της) για την επόμενη αναμέτρηση. Το 2023 ο ίδιος ξόρκιζε τη σιγουριά του αποτελέσματος υπέρ της ΝΔ, ανησυχώντας για τυχόν γενικευμένη χαλάρωση – και των ψηφοφόρων και των στελεχών του. Ακόμα περισσότερο τώρα ξορκίζει την προεξόφληση εξελίξεων και, ενόσω η κυβέρνηση παλεύει να βγει από την τροχιά φθοράς, προσπαθεί να βάλει τέλος στις συζητήσεις για «διπλές ή τριπλές» κάλπες – με ταυτόχρονη επιμονή ότι ούτε πρόωρες εκλογές σκέφτεται, ούτε τον εκλογικό νόμο θα αλλάξει. «Ολα αυτά που ακούω και διαβάζω», είπε, «δεν υπάρχουν στο δικό μου το μυαλό. Υπάρχει μια εκλογή το 2027».

Στόχος το «3» μπροστά

Η νεοδημοκρατική, συντονισμένη ρητορική για μία και άδεια κάλπη – όσο το κόμμα παραμένει εκτός του (μίνιμουμ) στόχου του να κλειδώσει δημοσκοπικά το «3» μπροστά στο ποσοστό του στην εκτίμηση ψήφου – αποκαλύπτει τις ζωηρές ανησυχίες του. Διότι ενδεχόμενη χαλαρότητα του εκλογικού σώματος (α λα ευρωεκλογές, όσο κι αν πρόκειται για μη συγκρίσιμες διαδικασίες) μπροστά στην προοπτική μιας επαναληπτικής μάχης απειλεί με αγνόηση των διακυβεύσεων και των διλημμάτων, που αρχίζουν να διατυπώνουν ήδη οι πολιτικοί αντίπαλοι.

Οπως παραδέχεται κομματική πηγή, θα απειλούσε τελικά με αδυναμία της ΝΔ να πετύχει δυο κεντρικούς στόχους – αυτούς που θα αποτελούν αναγκαία βάση εκκίνησης για τις δεύτερες εκλογές, εφόσον δεν αποφευχθούν. Ο ένας είναι η επίτευξη του καλύτερου δυνατού ποσοστού της ΝΔ, δηλαδή ενός αποτελέσματος (όσο πιο κοντά στο 30% και άνω) που θα επέτρεπε στον Μητσοτάκη να ελπίζει ξανά για διεκδίκηση αυτοδυναμίας ύστερα από το μεσοδιάστημα πόλωσης μεταξύ των δύο αναμετρήσεων. Ο δεύτερος στόχος είναι η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής απόστασης από τον δεύτερο, ως δικλίδα ασφαλείας που θα επέτρεπε στον Μητσοτάκη να κρατήσει την πρωτοβουλία κινήσεων, συμπιέζοντας, όπως θα παλέψει εξαρχής, το Κέντρο και τα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ. Εξίσου κρίσιμη θα είναι η καταγραφή δυνάμεων και για το ΠΑΣΟΚ, που στοχεύει να σπάσει την πρωτοκαθεδρία της κυβερνητικής παράταξης.

Αν ληφθούν υπόψη οι κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού για κάλπες μετά τον Μάρτιο του 2027, η επένδυση σε «στρατηγική μίας μάχης», όπως τη λανσάρουν πλέον και κυβερνητικά στελέχη, ξεκινά πρόωρα, ώστε να μην εμπεδωθεί στο εκλογικό σώμα κάτι διαφορετικό. Και θα ενισχύεται ανάλογα με τις εξελίξεις – για παράδειγμα, την αναδιαμόρφωση του σκηνικού όταν προκύψουν και νέα κόμματα. Με άπιαστο ακόμα τον στόχο του να καλύψει τις αποστάσεις του με ακροατήρια που τον στήριξαν το 2023, ο Πρωθυπουργός αντιμετωπίζει ως παράμετρο – κλειδί την εφαρμογή των οικονομικών μέτρων που εξαγγέλθηκαν τον Σεπτέμβριο (για δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, για συνταξιούχους και για νέους) και των έκτακτων παροχών (το εφάπαξ επίδομα στους κτηνοτρόφους, για παράδειγμα), που κρατάει για τον επόμενο μήνα, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Οσο κι αν Μαξίμου και Πειραιώς θέλουν να εμφανίζονται αισιόδοξοι, αναμένουν με αγωνία το τέλος του φετινού χειμώνα – σε πρώτη φάση τις μετρήσεις του Φεβρουαρίου του 2026. Τότε θα διακρίνουν εάν και σε ποιο βαθμό υπάρχει γαλάζια δυναμική.