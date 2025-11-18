Ιστότοποι εκδοτικών οίκων στην Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νέα Ζηλανδία φαίνεται να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη προβάλλοντας σελίδες με υποτιθέμενα άτομα του προσωπικού τους καθώς και γνώμες συγγραφέων με σκοπό να προσελκύσουν επίδοξους συγγραφείς που πληρώσουν για τις αυτοεκδόσεις τους.

Η έρευνα της «Guardian» αποκαλύπτει τους μηχανισμούς εξαπάτησης με θύματα επίδοξους συγγραφείς οι οποίοι πληρώνουν εκδοτικούς οίκους για να εκδώσουν τα βιβλία τους. Μόνο που οι εκδότες οι οποίοι φαίνεται να προβάλλονται διαδικτυακά διαθέτοντας και διεύθυνση σε υπαρκτούς (ενοικιαζόμενους όμως) χώρους γραφείων έχουν ως προσωπικό τα δημιουργήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Τα περιστατικά που ερευνά η αρχή προστασίας καταναλωτή της Αυστραλίας οδηγούν σε μια ύποπτη διεθνή εκδοτική επιχείρηση. Και η «Guardian» ακολούθησε ίχνη που αποκαλύπτουν αντίστοιχες δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ζηλανδία.

Αυτό το φαινομενικό δίκτυο εκδοτών – που χρησιμοποιεί κλωνοποιημένους ιστότοπους, προσωπικό που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη και εικονικά γραφεία σε όλη την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νέα Ζηλανδία – περιλαμβάνει ιστότοπους που λειτουργούν με τα ονόματα Melbourne Book Publisher, First Page Press (Ηνωμένο Βασίλειο), Aussie Book Publisher, Oz Book Publishers και BookPublishers.co.nz. Η οντότητα που λειτουργεί ως Melbourne Book Publisher προκαλεί σύγχυση στους επίδοξους συγγραφείς νομίζοντας ότι επικοινωνούν με τον καθιερωμένο εκδοτικό οίκο Melbourne Books. Ο οποίος όμως δεν εκδίδει βιβλία επί πληρωμή. Ωστόσο η Melbourne Book Publisher πέρα από το παρεμφερές όνομα χρησιμοποιεί και τα στοιχεία του αυστραλιανού φορολογικού μητρώου (ΑΒΝ) του Melbourne Books. Επίσης φαίνεται να συνδέεται με μια παρόμοια επιχείρηση με έδρα το Λονδίνο, τη First Page Press.

Οταν η «Guardian» επικοινώνησε με τις δύο εταιρείες σχετικά με τη χρήση περιεχομένου που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, ρωτώντας για τα προφίλ του προσωπικού και τις γνώμες χρηστών, οι δύο εταιρείες κατέβασαν από τους ιστότοπους τα τμήματα που προκάλεσαν ερωτήματα.

Βιντεοδιάσκεψη με bot

Η Andrea Β. (για λόγους ασφάλειας το όνομα της δεν είναι το πραγματικό), μια πρωτοεμφανιζόμενη συγγραφέας από τη Δυτική Αυστραλία που αναρρώνει από καρκίνο, έριξε όλη της την ενέργεια σε ένα ρομαντικό μυθιστόρημα φαντασίας, για το οποίο είχε ανταπόκριση βρίσκοντας μήνυμα από τη σελίδα του Melbourne Book Publisher στο Facebook. Ενας διευθυντής της εταιρείας με το όνομα Μάρκους Χέιλ ενδιαφέρθηκε να συζητήσει για το 86.000 λέξεων χειρόγραφό της και προγραμμάτισε μια βιντεοδιάσκεψη με θέμα τα σχέδια έκδοσης και προώθησης του βιβλίου της. «Τον είδα. Με είδε» λέει η Αντρέα. «Απάντησε σε κάθε λεπτομερή ερώτηση σχετικά με συμβόλαια και ποσοστά έκδοσης, συζητήσαμε για εκδήλωση υπογραφής βιβλίου στη Μελβούρνη, μιλήσαμε για την παρουσία μου στο TikTok και για την παρουσίαση του βιβλίου σε τοπικό βιβλιοπωλείο. Πίστεψα τα πάντα». Οταν η συμφωνία άρχισε να ξετυλίγεται, η Αντρέα είχε ξοδέψει μόνο 88 δολάρια για αυτό που της είπαν ότι θα της εξασφάλιζε έναν αριθμό επιχειρηματικής δραστηριότητας ΑΒΝ. Και για να ζητήσει περαιτέρω συμβουλές πριν υπογράψει το συμβόλαιό της κάλεσε το γραφείο της Melbourne Books, με το οποίο νόμιζε λανθασμένα ότι είχε συνεργαστεί. «Δεν υπάρχει κανένας Μάρκους να εργάζεται εδώ» της είπαν. Το μέγεθος της επιχείρησης είναι αδύνατο να εκτιμηθεί, λέει ο ιδιοκτήτης της Melbourne Books, Ντέιβιντ Τένεμπάουμ, καθώς τα μόνα γνωστά θύματα είναι εκείνα που το υποψιάστηκαν νωρίς και έλαβαν τα μέτρα τους. Οι πρωτοεμφανιζόμενοι συγγραφείς γίνονται στόχος, επειδή μέσα στον ενθουσιασμό τους να δουν το έργο τους τυπωμένο συχνά δεν δείχνουν προσοχή στις λεπτομέρειες και είναι ευάλωτοι σε υποσχέσεις άμεσης δημοσίευσης και εκδοτικής επιτυχίας τους.

Εκδοτική ματαιοδοξία

Η αυτοέκδοση συνεπάγεται ότι ο συγγραφέας αναλαμβάνει πλήρως τον ρόλο ενός εκδότη μικρής κλίμακας. Επενδύει το δικό του κεφάλαιο για να αναθέσει δημιουργικές υπηρεσίες και να διατηρήσει τον πλήρη καλλιτεχνικό έλεγχο και τα οικονομικά οφέλη. Πρόκειται για μια εκδοτική ματαιοδοξία βασισμένη στην τακτική που μια εταιρεία ζητά σημαντικές οικονομικές συνεισφορές από τον συγγραφέα για να τον βοηθήσει στην έκδοση, παρέχοντας συχνά υποβαθμισμένη δημιουργική υποστήριξη. Ενώ από την αρχική συνεισφορά του συγγραφέα χρησιμοποιεί το κεφάλαιο δίνοντας προτεραιότητα στην ευρεία διάθεση του βιβλίου.

«Οι κακόβουλοι δράστες γίνονται όλο και πιο εξελιγμένοι χάρη στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επιτρέπουν στους απατεώνες να ξαναγράφουν ή να παραφράζουν κείμενα και να αλλοιώνουν εικόνες, ώστε να κάνουν λεπτές αλλαγές που διατηρούν αυθεντικότητα στην εμφάνιση, αποφεύγοντας τον εντοπισμό τους» λέει ο δρ Ανίς Νάντα, από το Κέντρο Ερευνας και Καινοτομίας στον Κυβερνοχώρο του Πανεπιστημίου Deakin, μιλώντας για τη Melbourne Book Publisher. Ο ίδιος επισημαίνει ότι είναι ύποπτες ενδείξεις τα διαφορετικά λογότυπα, οι ισχυρισμοί στον ιστότοπό της ότι ιδρύθηκε το 1999 – παρόλο που μια αναζήτηση για την κατοχύρωση του ονόματος έδειξε ημερομηνία περασμένου μήνα – και ότι χωρίς κριτικές η εταιρεία έχει ψεύτικη βαθμολόγηση 4,7 αστέρια στο Trustpilot.

Και οι τέσσερις ύποπτες εταιρείες που ερεύνησε η εφημερίδα «Guardian» αναφέρουν φυσικές διευθύνσεις σε φημισμένες ή υψηλού επιπέδου επιχειρηματικές περιοχές στο Λονδίνο, τη Μελβούρνη, το Μπρίσμπεϊν και το Γουέλινγκτον, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο φαινομενικής νομιμότητας και επαγγελματισμού στις δραστηριότητές τους. Ωστόσο, οι ακριβείς διευθύνσεις είναι όλες χώροι εξυπηρετούμενων γραφείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από απεριόριστο αριθμό εταιρειών.