Η Anthropic, μια μεγάλη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, συμφώνησε να πληρώσει τουλάχιστον 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια αγωγή για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που κατατέθηκε από μια ομάδα συγγραφέων οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι η πλατφόρμα είχε χρησιμοποιήσει παράνομα πειρατικές αντιγραφές των βιβλίων τους για να εκπαιδεύσει μοντέλα μεγάλης γλώσσας, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Η μεγαλύτερη στην ιστορία

«Εάν εγκριθεί, αυτή η ιστορική συμφωνία θα είναι η μεγαλύτερη δημόσια αναφερόμενη ανάκτηση πνευματικών δικαιωμάτων στην ιστορία, μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη ομαδική αγωγή για πνευματικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε ατομική υπόθεση πνευματικών δικαιωμάτων που έχει εκδικαστεί μέχρι την τελική απόφαση», δήλωσε ο Τζάστιν Νέλσον, δικηγόρος των συγγραφέων.

500.000 έργα

Οι αγωγές, που κατατέθηκαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας πέρυσι, αφορούσαν περίπου 500.000 δημοσιευμένα έργα. Η προτεινόμενη συμφωνία ανέρχεται σε συνολική αποζημίωση 3.000 δολαρίων ανά έργο, ανέφερε ο Nέλσον σε υπόμνημα προς τον δικαστή της υπόθεσης.

«Αυτό το αποτέλεσμα είναι πραγματικά αξιοσημείωτο», πρόσθεσε ο Nelson.

Παραβίαση μεγάλης κλίμακας

Στην αγωγή, οι ενάγοντες ισχυρίστηκαν ότι η Anthrophic «διέπραξε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων μεγάλης κλίμακας» κατεβάζοντας και «εκμεταλλευόμενη εμπορικά» βιβλία που φέρεται να είχε αποκτήσει από πειρατικούς ιστότοπους όπως το Library Genesis και το Pirate Library Mirror.

«Εύλογη χρήση»

Η Anthropic είχε υποστηρίξει ότι οι ενέργειές της εμπίπτουν στην «εύλογη χρήση» σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Στα τέλη Ιουνίου, ο ομοσπονδιακός δικαστής που είχε αναλάβει την υπόθεση αποφάνθηκε ότι οι ενέργειες της Anthropic συνιστούσαν εύλογη χρήση, καθώς το τελικό αποτέλεσμα ήταν «εξαιρετικά μετασχηματιστικό».

Ωστόσο, η απόφαση του δικαστή Γουίλιαμ Αλσαπ συνοδεύτηκε από σημαντικές επισημάνσεις. Δήλωσε ότι η λήψη πειρατικών αντιγράφων βιβλίων δεν συνιστά δίκαιη χρήση.

«Τον Ιούνιο, το Περιφερειακό Δικαστήριο εξέδωσε μια ιστορική απόφαση σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, κρίνοντας ότι η προσέγγιση της Anthropic στην εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης συνιστά δίκαιη χρήση», δήλωσε η Απάρμα Σριντχάρ, αναπληρώτρια γενική σύμβουλος της Anthropic.

«Η σημερινή συμφωνία, εάν εγκριθεί, θα επιλύσει τις υπόλοιπες αξιώσεις των ενάγοντων. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που βοη

Στο σημείωμα του Nέλσον προς τον Αλσαπ αναφέρεται ότι η προτεινόμενη πληρωμή των 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι το «ελάχιστο ποσό» του διακανονισμού. «Εάν ο κατάλογος έργων υπερβεί τελικά τα 500.000 έργα», είπε, «τότε η Anthropic θα πληρώσει επιπλέον 3.000 δολάρια ανά έργο που η Anthropic προσθέτει στον κατάλογο έργων πάνω από τα 500.000 έργα.