Oι Anthrax θα είναι οι special guests της συναυλίας των Iron Maiden το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Το θρυλικό συγκρότημα μετρά σχεδόν 45 χρόνια στην εμπροσθοφυλακή της metal σκηνής και αποτελεί αδιαπραγμάτευτο μέλος των Big-4 (μαζί με τους Metallica, τους Slayer και τους Megadeth).

Από το 1981, όταν και σχηματίστηκαν από τον Σκοτ Ιαν, έχουν πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια άλμπουμ και έχουν κάνει headline εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του πλανήτη. Από το «Armed and Dangerous» και το «Spreading the Disease», μέχρι το «Among the Living», κάθε δίσκος τους αποτελεί ένα ξεχωριστό και σπουδαίο κεφάλαιο στην ιστορία του thrash metal. Με τον Τζόι Μπελαντόνα στα φωνητικά, οι Anthrax έδωσαν νέα πνοή στο είδος, ενώ δεν φοβήθηκαν ποτέ να πειραματιστούν – σημείο-αναφορά παραμένει η σύμπραξή τους με τους θρύλους του χιπ χοπ Public Enemy. Ακολούθησαν οι επιτυχίες των «State of Euphoria» και «Persistence of Time» και τα «βαριά» riffs συνεχίστηκαν αδιάκοπα μέχρι το τελευταίο επίσημο άλμπουμ τους, το «For All Kings», που κυκλοφόρησε το 2016.