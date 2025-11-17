Με τις τιμές των ακινήτων να παραμένουν σε ανοδική τροχιά και το ράλι στα ενοίκια να συνεχίζεται, η κυβέρνηση εξετάζει «μερεμέτια» στα προγράμματα που διευκολύνουν τα νοικοκυριά να αποκτήσουν στέγη ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένονται τα αποκαλυπτήρια ενός νέου επιδοτούμενου προγράμματος που θα δίνει μεγαλύτερο βάρος στην ανακαίνιση και επισκευή παλαιών κατοικιών σε σχέση με την ενεργειακή αναβάθμισή τους.

Το νέο πρόγραμμα για την ανακαίνιση ακινήτων το «τρέχει» ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης ο οποίος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια. Το πρόγραμμα, αφού λάβει το πράσινο φως από την Κομισιόν, θα ανοίξει τους πρώτους μήνες του 2026 με στόχο να ενταχθούν στην αγορά παλαιές κατοικίες, πολλές από τις οποίες σήμερα παραμένουν κενές ή εγκαταλελειμμένες.

Η κρατική επιδότηση αναμένεται να καλύπτει έως και το 80% ή ενδεχομένως και το 90% του συνολικού κόστους των εργασιών, με το βασικό σενάριο να προβλέπει ότι ποσοστό 70%-80% να αφορά την ανακαίνιση και 20%-30% την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών ενώ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων. Για τον σκοπό αυτό, δεν θα υπάρχει όριο ηλικίας, θα θεσπιστούν αυξημένα εισοδηματικά όρια καθώς και ανώτατα όρια εμβαδού, ώστε να αποκλειστούν οι μεγάλες και πολυτελείς κατοικίες και να ωφεληθούν κυρίως τα χαμηλά και μεσαία νοικοκυριά.

Αλλαγές

Την ίδια ώρα, στο τραπέζι βρίσκονται αλλαγές στους όρους του προγράμματος «Σπίτι μου 2» ώστε να επιταχυνθεί ο ρυθμός απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων σε ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή καταγράφει απορροφητικότητα 62%. Στόχος των αλλαγών που θα ισχύσουν για τις νέες αιτήσεις, είναι να αυξηθεί η απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων και να διευκολυνθούν περισσότεροι 50άρηδες να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Για να ανοίξει η περίμετρος των δικαιούχων εξετάζεται το ενδεχόμενο να διευρυνθεί το εισοδηματικό όριο ίσως και το όριο ηλικίας, καθώς το βασικό ζητούμενο είναι να εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος που ανέρχονται σε 2 δισ. ευρώ.

Σήμερα για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» θα πρέπει να είναι ηλικίας 25 έως 50 ετών, να μη διαθέτει άλλο ακίνητο κατάλληλο για κατοικία, να διαθέτει ελάχιστο εισόδημα 10.000 ευρώ, ανώτατο εισόδημα από 20.000 έως 31.000 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου ενώ το ακίνητο που θα αποκτήσει θα πρέπει είναι τουλάχιστον 20ετίας, δηλαδή με οικοδομική άδεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.