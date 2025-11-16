«Ο Επστιν ήταν Δημοκρατικός και είναι το πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι των Ρεπουμπλικανών!», έγραψε χθες στο Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και «τους μεγάλους πατριώτες μας στο FBI» να ερευνήσουν «την εμπλοκή και τη σχέση» του εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα με την τράπεζα JP Morgan, τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον «και πολλούς άλλους ανθρώπους και ιδρύματα». Κατονόμασε επίσης τον πρώην υπουργό Οικονομικών Λάρι Σάμερς και τον Ριντ Χόφμαν, ιδρυτή του LinkedIn και δωρητή των Δημοκρατικών. Στο φόντο είναι διαψεύσεις που δεν είναι ακριβώς διαψεύσεις και αντιφατικές απαντήσεις που γεννούν περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα λύνουν γύρω από την υπόθεση Τζέφρι Επστιν, καθώς δημοσιοποιημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανοίγουν έναν νέο κύκλο σύνδεσης του Ντόναλντ Τραμπ με τον διαβόητο καταδικασμένο για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων. Ερευνα της Βουλής μέσω της οποίας οι Ρεπουμπλικανοί προσπάθησαν να καταπνίξουν τον θόρυβο γύρω από τον Επστιν, οδηγεί τελικά σε εντυπωσιακές αποκαλύψεις που τον τροφοδοτούν. Κι ενώ δεν διαφαίνεται ότι ο αμερικανός πρόεδρος μπορεί να διατρέχει κάποιον άμεσο νομικό κίνδυνο ίσως βρεθεί αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο μιας πολιτικά επιζήμιας ψηφοφορίας στο Κογκρέσο για τη δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Επστιν. «Είναι σαν να προσθέτεις αλάτι σε ένα πιάτο – οι γεύσεις είναι ήδη εκεί, απλώς τις εντείνει όλες», φέρεται να αναφέρει συνεργάτης του αμερικανού προέδρου. «Το σκάνδαλο είναι ακόμη στην αρχή» λέει ο άγγλος δημοσιογράφος και συγγραφέας Τζον Σουίνι.

Οπως υπογραμμίζει ο Τζόναθαν Τσέιτ στο The Atlantic απ’ όλα τα σκάνδαλα του Τραμπ, η σχέση του με τον Επστιν – αν αγνοήσει κανείς το φρικιαστικό ανθρώπινο κόστος – ίσως αποτελεί την πλουσιότερη πηγή μαύρης κωμωδίας. Μερικοί από τους πιο αφοσιωμένους υποστηρικτές του επέλεξαν ακριβώς τις αμαρτίες του Επστιν και την υποτιθέμενη συνωμοσία των ισχυρών υποστηρικτών του ως τη φανταστική σκηνή πάνω στην οποία προέβαλαν έναν ηρωικό ρόλο για τον ηγέτη τους. Η «υπερασπιστική» γραμμή του Τραμπ ήταν ότι τα αρχεία του Επστιν είναι μια απάτη, μια επινόηση για να τον συκοφαντήσουν «ο Ομπάμα, η διεφθαρμένη Χίλαρι» και οι «ηττημένοι εγκληματίες της κυβέρνησης Μπάιντεν» ενώ η συνωμοσία περιελάμβανε τη CIA και το FBI. Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις η γραμμή άλλαξε και επικεντρώθηκε στον «ύποπτο» χρόνο δημοσιοποίησης των emails. Οταν διαπιστώθηκε ότι το βάρος των αποκαλύψεων ήταν μεγάλο για να απορριφθούν ως απλή τακτική απόσπασης από την επικαιρότητα, η γραμμή του Λευκού Οίκου άλλαξε ξανά. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα του Επστιν υποδηλώνουν επίσης ότι ο Τραμπ γνώριζε για το κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων. «Φυσικά και ήξερε για τα κορίτσια», έγραψε ο Επστιν.

Αναλυτές υπογραμμίζουν ότι οι αντιδράσεις του Λευκού Οίκου ταιριάζουν με ένα ευρύτερο μοτίβο ύποπτης συμπεριφοράς του προέδρου σχετικά με το θέμα. «Είναι λοιπόν τα αρχεία του Επστιν ξαφνικά αληθινά; Ή μήπως κάποια είναι αληθινά (και αθωώνουν) ενώ άλλα είναι ψεύτικα (και ενοχοποιούν); Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι ο Τραμπ θέλει να σταματήσουμε να μιλάμε για το θέμα», σχολιάζει ο Τσέιτ.

Οτι ο Τραμπ μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις βρίσκεται σε μπελάδες αναγνωρίζει και ο Τζον Σουίνι, ειδικός στο σκάνδαλο Επστιν. Οπως αναφέρει σε συνέντευξή του στη «Repubblica», στα τελευταία αποχαρακτηρισμένα email του 2018, δηλαδή στο μέσο της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, ο Επστιν δηλώνει με έπαρση: «“Μόνο εγώ μπορώ να κάνω τον Τραμπ να καταρρεύσει!”. Τι σημαίνει αυτό κατά τη γνώμη σας;».

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνει έρευνα στην αμερικανική Βουλή, την οποία το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προσπάθησε να χρησιμοποιήσει για να ικανοποιήσει αιτήματα για περισσότερη διαφάνεια. Αρχικά επρόκειτο για μια κίνηση καθαρά συμβολική. Τον Σεπτέμβριο, όταν οι Δημοκρατικοί πίεζαν για ψηφοφορία σχετικά με τη δημοσιοποίηση των αρχείων Επστιν, οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή κατέστρωσαν μια στρατηγική για να προστατευθούν και να ικανοποιήσουν την απαίτηση του προέδρου Τραμπ να «κλείσει» το θέμα. Αντί να αντιμετωπίσουν μια ψηφοφορία που πολλοί Ρεπουμπλικανοί ήθελαν απεγνωσμένα να αποφύγουν, θα ψήφιζαν ένα μέτρο που θα έδινε εντολή στην Επιτροπή Εποπτείας να συνεχίσει μια έρευνα για την υπόθεση Επστιν.

Η έρευνα της επιτροπής προοριζόταν να δώσει πολιτική κάλυψη στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ενώ συγκρατούσε την αυξανόμενη πίεση προς την κυβέρνηση να αποκαλύψει περισσότερα για την έρευνά της σχετικά με τον Επστιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019. Ομως όπως επισημαίνουν οι «NY Times» αν στόχος της έρευνας της επιτροπής ήταν να μειώσει την πολιτική πίεση στους Ρεπουμπλικανούς και στον Τραμπ, φαίνεται πως είχε το αντίθετο αποτέλεσμα. Η επιτροπή, παρότι ελεγχόμενη από Ρεπουμπλικανούς, έχει – σχεδόν παρά τη θέλησή της – παράγει μια σειρά εντυπωσιακών αποκαλύψεων που έχουν ενισχύσει τις απαιτήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια και έχουν εστιάσει την προσοχή στις παλαιότερες σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Επστιν. Ετσι, έχει ουσιαστικά πιέσει τον πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, να προγραμματίσει την ψηφοφορία που επί μήνες απέφευγε – πλέον αναμένεται την επόμενη εβδομάδα – ενώ ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να εργάζεται παρασκηνιακά για να την αποτρέψει. Το Politico επικαλέστηκε ανωνύμως συνεργάτη του Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι πρόσφατες αποκαλύψεις «ανέδειξαν πράγματα που ήταν ήδη περίπλοκα για τον πρόεδρο».