Αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον του Ντόναλτ Τραμπ για να ευοδωθεί η συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, η οποία είχε ακυρωθεί πριν μερικές εβδομάδες.

Ο Τραμπ υποδέχτηκε τον πρόεδρο της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν για τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και τα περιθώρια να επιτραπεί στην Ουγγαρία η αγορά ρωσικών υδρογονανθράκων για να καλυφθούν οι ενεργειακές της ανάγκες.

Ερωτώμενος από τους δημοσιογράφους για το ενδεχόμενο να προετοιμαστεί εκ νέου η συνάντηση με τον Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε πως «είναι πολύ πιθανό να συμβεί»

«Να σέβεστε τον Όρμπαν και την Ουγγαρία»

Εν τω μεταξύ, στη διάρκεια της σημερινής συνάντησής του με τον Όρμπαν, ο Τραμπ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση «να σέβεται» την Ουγγαρία και τον πρόεδρο της χώρας. Ο Όρμπαν εξέφρασε στον Αμερικανό ομόλογό του τη δυσαρέσκειά του για τις οικονομικές κυρώσεις που επέβαλαν οι Βρυξέλλες στην Ουγγαρία εξ αφορμής της στάσης της απέναντι στο μεταναστευτικό ζήτημα.

«Θα έπρεπε να σέβονται την Ουγγαρία και αυτόν τον ηγέτη, πάρα, πάρα πολύ, επειδή είχε δίκιο στο μεταναστευτικό», τόνισε ο Τραμπ. «Δείτε τι συνέβη στην Ευρώπη με τη μετανάστευση, έχουν ανθρώπους που κατακλύζουν την Ευρώπη, από παντού, και αυτό την βλάπτει», προσέθεσε ο Ρεπουμπλικάνος πολιτικός.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι εξετάζει την πιθανότητα να εξαιρέσει την Ουγγαρία από τις αμερικανικές κυρώσεις για την αγορά ρωσικών υδρογονανθράκων, υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

«Το εξετάζουμε επειδή είναι πολύ δύσκολο για αυτόν (σ.σ. τον Όρμπαν) να πάρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από άλλες περιοχές», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Όπως ξέρετε, (σ.σ. η Ουγγαρία) δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην εξάρτηση της Βουδαπέστης από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές.