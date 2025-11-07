Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει επανειλημμένα ζητήσει την άρση των αμερικανικών κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί, επισημαίνοντας πως παραμένει «ανοικτός» σε διάλογο για το ζήτημα.

«Το Ιράν έχει ζητήσει να αρθούν οι κυρώσεις», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσε σε ηγέτες χωρών της Κεντρικής Ασίας. Πρόσθεσε ότι «το Ιράν αντιμετωπίζει πολύ βαριές αμερικανικές κυρώσεις και αυτό κάνει πολύ δύσκολο για αυτούς να κάνουν ό,τι θα ήθελαν να μπορούν να κάνουν».

Ο Τραμπ κατέληξε τονίζοντας: «Είμαι ανοικτός σε αυτό, θα δούμε τι θα γίνει, αλλά είμαι ανοικτός σε αυτό».