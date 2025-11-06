Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την απόφαση της Νάνσι Πελόζι να αποσυρθεί από την πολιτική στο τέλος της θητείας της το 2027, χαρακτηρίζοντάς τη «κακιά γυναίκα» που, όπως είπε, δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά της.

«Χαίρομαι που αποσύρεται. Νομίζω ότι προσέφερε σπουδαία υπηρεσία στη χώρα με την απόφασή της να αποσυρθεί», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η Πελόζι υπήρξε διαχρονικά σφοδρή επικρίτρια του Τραμπ, ιδιαίτερα κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο (2017-2021), όταν οι πολιτικές τους αντιπαραθέσεις κυριάρχησαν στο αμερικανικό Κογκρέσο.