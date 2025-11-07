Η Μόσχα ζητά επίσημες διευκρινίσεις από την Ουάσινγκτον σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή επανάληψη των πυρηνικών δοκιμών, καθώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, ανέφερε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι η Ρωσία αναμένει σαφείς απαντήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το περιεχόμενο των δηλώσεων του πρώην προέδρου.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να προχωρήσουν άμεσα σε δοκιμές πυρηνικών όπλων, για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια. Ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν αναφερόταν σε επανεκκίνηση πυρηνικών δοκιμών, σε δοκιμές πυραύλων με πυρηνικές δυνατότητες ή σε κάτι διαφορετικό.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ασάφειας, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να έδωσε εντολή για την προετοιμασία σχεδίων που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή πυρηνικής δοκιμής, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε ανάλογη ενέργεια.

Καμία από τις μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις δεν έχει πραγματοποιήσει δοκιμή εδώ και τρεις δεκαετίες, με μοναδική εξαίρεση τη Βόρεια Κορέα, η οποία προχώρησε σε έξι δοκιμές μεταξύ 2006 και 2017. Η Ρωσία έχει σταματήσει από το 1990, οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 1992 και η Κίνα από το 1996.