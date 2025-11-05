Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει συνεργασία με τη Ρωσία και την Κίνα για ένα κοινό σχέδιο αποπυρηνικοποίησης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Μιλώντας σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Μαϊάμι, ο Τραμπ ανέφερε: «επανεξετάσαμε τα πυρηνικά μας – είμαστε η Νο1 πυρηνική δύναμη, κάτι που απεχθάνομαι να παραδεχτώ γιατί είναι τρομερό». Πρόσθεσε ότι «η Ρωσία είναι δεύτερη και η Κίνα τρίτη με διαφορά, αλλά θα μας φτάσουν μέσα στα επόμενα τέσσερα ή πέντε χρόνια».

Ο αμερικανός πρόεδρος κατέληξε λέγοντας πως «ενδεχομένως να εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης, οι τρεις μας. Θα δούμε εάν θα έχει αποτέλεσμα», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας διεθνούς πρωτοβουλίας για τον περιορισμό των πυρηνικών εξοπλισμών.

Δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου

Σημειώνεται ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν σε δοκιμαστική εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM), λίγες ημέρες μετά την εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη δοκιμών πυρηνικών όπλων.

Ο πύραυλος Minuteman III εκτοξεύτηκε από τη βάση Βάντερμπεργκ στην Καλιφόρνια και, αφού διένυσε περίπου 6.760 χιλιόμετρα, κατέπεσε σε προκαθορισμένη περιοχή κοντά στις νήσους Μάρσαλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Ο Minuteman III, ικανός να φέρει πυρηνική κεφαλή, θεωρείται «κλειδί» για το στρατηγικό οπλοστάσιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαθέτει βεληνεκές σχεδόν 10.000 χιλιομέτρων και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα που φτάνει τα 24.000 χλμ/ώρα.

Δοκιμές και τεχνογνωσία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν 1.054 πυρηνικές δοκιμές σε διάστημα σχεδόν μισού αιώνα. Η πρώτη έγινε το 1945 στο Νέο Μεξικό, ενώ η τελευταία, με την ονομασία «Divider», πραγματοποιήθηκε το 1992 στη Νεβάδα. Μετά από αυτήν, ο τότε πρόεδρος Τζορτζ Μπους επέβαλε προσωρινό μορατόριουμ, το οποίο ο Μπιλ Κλίντον επέκτεινε επ’ αόριστον.

Όπως εξηγεί ο Τζον Έραθ, διευθυντής πολιτικής στο Center for Arms Control and Non-Proliferation, οι ΗΠΑ σταμάτησαν τις δοκιμές έχοντας ήδη συγκεντρώσει τεράστιο όγκο δεδομένων που τους δίνει πλεονέκτημα γνώσης έναντι άλλων χωρών. Έκτοτε, οι ΗΠΑ βασίζονται σε προηγμένες προσομοιώσεις για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του πυρηνικού τους οπλοστασίου.