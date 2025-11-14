Πριν ακόμα εκδοθεί, η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα λειτουργεί ως σημείο καμπής για όλες τις αριστερές πλευρές: οι διαρροές για το περιεχόμενο του βιβλίου στο «Documento», η δικαστική αντιδικία με τον Βαξεβάνη για τη δημοσιοποίησή τους, αλλά και τα σημεία που γίνονται γνωστά εν αναμονή της έκδοσής του δημιουργούν τις πρώτες συζητήσεις μεταξύ των στελεχών – ενώ, στην περίπτωση της Νέας Αριστεράς, το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό στα επόμενα βήματά του δημιουργεί βαθιές πληγές στο εσωτερικό, που εκφράζονται με δημόσιες διαφωνίες μεταξύ του προέδρου του κόμματος Αλέξη Χαρίτση και του γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Δημοψήφισμα στη βάση

«Θεωρώ ότι τα μέλη της Νέας Αριστεράς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους. Η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής διαφωνεί. Ακούω την πολιτική διαφωνία. Δεν συμφωνώ, αλλά την ακούω» επεσήμανε ο Χαρίτσης, μιλώντας παράλληλα για ένα «κομματικό παρελθόν που ταλάνισε» την Αριστερά, το οποίο δεν πρέπει «να λειτουργεί τόσο τραυματικά ακόμα ώστε να μας οδηγεί στην αμφισβήτηση της ανοιχτότητας, στην άρνηση της δημοκρατικής συζήτησης, στον συγκεντρωτισμό, στην αυτάρκεια των δομών που δεν ανασαίνουν». Ο Χαρίτσης, μαζί με οκτώ ακόμα βουλευτές (Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος, Ζεϊμπέκ, Τζούφη, Φερχάτ, Φωτίου), αλλά και στελεχών που τάσσονται υπέρ των συνεργασιών, όπως ο Κ. Καρπόζηλος, τάσσονται υπέρ του να δοθεί ο λόγος στα μέλη – προτείνοντας ενός είδους δημοψηφίσματος στη βάση, το οποίο μπορεί να απορρίφθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΚΕ, όμως με βάση το καταστατικό μπορεί να διεξαχθεί με τη συλλογή απαιτούμενων υπογραφών. «Πιστεύουμε πραγματικά ότι μια συνεργασία της Νέας Αριστεράς με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και το – αν τελικά προκύψει – κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να πετύχει να κινητοποιήσει τον κόσμο απέναντι στην ηγεμονία της Δεξιάς;» τόνισε ο Σακελλαρίδης, αποκαλώντας το ερώτημα «τον ελέφαντα στο δωμάτιο».

Νοvartis και τηλεοπτικές άδειες

Την ίδια ώρα, η φερόμενη παραδοχή του Τσίπρα στο βιβλίο πώς η διαχείριση της υπόθεσης Novartis, αλλά και αυτή των τηλεοπτικών αδειών, θα μπορούσε να είναι διαφορετική, έχει δημιουργήσει μια σειρά αντιδράσεων. Εν αναμονή, ωστόσο, της έκδοσης, όλοι κρατούν χαμηλούς τόνους. «Εχω κρατήσει βαθιά στη σκέψη μου και την καρδιά μου όσα έγραψε στον πρόλογο του δικού μου βιβλίου ο Αλέξης Τσίπρας» ανέφερε ο Νίκος Παππάς – στο «ΜΜΕ την άδειά σας», που κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια, ο πρώην πρωθυπουργός έγραφε πως «ουδείς πλέον αμφισβητεί τους κρυστάλλινους όρους του ή την άψογη διεξαγωγή του» διαγωνισμού. Αναρτώντας δημοσίευμα για το περιεχόμενο του κεφαλαίου που αφορά τη Novartis, ο Παύλος Πολάκης τόνισε πως περιμένει το βιβλίο: «Αν ισχύουν αυτά που γράφει ο Βαξεβάνης, τότε… Ουαί… (…) και βέβαια την Αξιοπρέπειά μου και την Αλήθεια θα την Υπερασπιστώ!» σχολίασε.