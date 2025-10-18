Από την Ιθάκη του Αυγούστου του 2018 και της εξόδου από τα μνημόνια, ο Αλέξης Τσίπρας, 7 χρόνια μετά, επιστρέφει στην «Ιθάκη», με το βιβλίο του που θα κυκλοφορήσει στα τέλη Νοεμβρίου. Ο πρώην πρωθυπουργός έγραψε ένα πολιτικό θρίλερ για τα γεγονότα του ‘15 – ‘19 και ταυτόχρονα ένα πολιτικό ντοκουμέντο για να πει τη δική του αλήθεια για όλα όσα συνέβησαν στην κυβερνητική του θητεία και στα χρόνια μέχρι την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Έχει δικαίωμα να γράψει όσα βιβλία θέλει, αλλά την ιστορία δεν θα την ξαναγράψει», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο MEGA.

«Προάγετε έναν πολιτικό ο οποίος είναι ανύπαρκτος και ανενεργός και με φέρατε τώρα εμένα που δίνω μία μάχη 24 ώρες το 24ωρο στη Βουλή, για να σας κάνω σχόλιο. Δεν πειράζει, θα τον καλέσετε να σας τα πει», είπε από την πλευρά της πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου σε συνέντευξή της.

Η κα Κωνσταντοπούλου έδωσε ίσως την πιο σύντομη συνέντευξη σε ενημερωτική εκπομπή, καθώς όταν ρωτήθηκε από τη Φαίη Μαυραγάνη για το βιβλίο του κ. Τσίπρα και ενώ είχε καθυστερήσει 20 λεπτά, έβγαλε το μικρόφωνο και αποχώρησε από την εκπομπή.

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα έρχεται σε συνέχεια της παραίτησής του από βουλευτής και στον φόντο της έντονης φημολογίας για τη δημιουργία νέου κόμματος.

Στη μέτρηση της MRB, το 21,8% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι σίγουρα και μάλλον θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα Τσίπρα. Η παραίτηση Τσίπρα έβαλε σε κίνηση όλο τον χώρο της Κεντροαριστεράς.