Η μίνι κρίση που είχε προκύψει στην Εθνική ομάδα αμέσως μετά το παιχνίδι στην Κοπεγχάγη και την ήττα από τη Δανία, επιχειρήθηκε να σβηστεί γρήγορα από την ΕΠΟ. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης, είχε βγει δημόσια μερικά λεπτά μετά την τοποθέτηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και είχε δηλώσει πως η Ελλάδα στηρίζει απόλυτα τον προπονητή της και θέλει να πορευτεί μαζί του τουλάχιστον μέχρι το EURO 2028.

Χωρίς να κρύψει ότι ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ ήταν μια αποτυχία για όλους. Περίπου έναν μήνα μετά η Ελλάδα προετοιμάζεται για δύο ματς που βαθμολογικά είναι αδιάφορα, πλην όμως το κίνητρο εντός ομάδας παραμένει. Και δεν θα μπορούσε έτσι κι αλλιώς να γίνει διαφορετικά, αφού όπως έχει τονίσει και ο Γιονάνοβιτς, είναι μεγάλη τιμή για κάθε παίκτη και αποτελεί κίνητρο από μόνο του το γεγονός της παρουσίας του στην Εθνική, ανεξαρτήτως στόχου, αντιπάλου, διοργάνωσης.

Αυτός ο αποκλεισμός πάντως και τα όσα έγιναν για λίγα λεπτά μετά το τέλος του ματς, ίσως να άνοιξαν το… παράθυρο και για διάφορα σενάρια γύρω από την Εθνική. Οπως αυτό που εμφανίστηκε χθες από τη Γαλλία και συγκεκριμένα το Foot Mercato, το οποίο ανέφερε ότι η ΕΠΟ προσέγγισε τον Τιάγκο Μότα για να τον προσλάβει στην Εθνική ομάδα. Σενάριο που απέχει από την πραγματικότητα.

Είναι σαφές και έγινε κατανοητό εκείνο το βράδυ στην Κοπεγχάγη πως η Ελλάδα έχει προπονητή και με αυτόν θα πορευτεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος του νέου του συμβολαίου, δηλαδή το 2028 και το EURO. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι… ακλόνητος στο μυαλό του Μάκη Γκαγκάτση, κάτι που του είχε δηλώσει και ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ στην κατ’ ιδίαν κουβέντα που είχαν κάνει εκείνο το βράδυ.

Τα ματς με Σκωτία και Λευκορωσία που έρχονται δεν θα αντιμετωπιστούν ως… δοκιμές, αφού ο Γιοβάνοβιτς θέλει από την ομάδα του δύο νίκες προκειμένου να κλείσει θετικά αυτή τη διαδρομή στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γι’ αυτό και αναμένεται να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, όπως δείχνει και στις προπονήσεις που έχει κάνει όλες αυτές τις μέρες.

Εθνική Νέων

Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στον τρίτο όμιλο της πρώτης προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2027 η Εθνική Νέων, καθώς επικράτησε 2-0 της Λευκορωσίας στην Αττάλεια. Η Εθνική προηγήθηκε στο 55′ με προβολή του Μύθου από κοντά και το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων του αγώνα ο Σώκος με πλασέ από τη μικρή περιοχή, ύστερα από προσωπική ενέργεια και ασίστ του Μπέρδου.

Λευκορωσία (Σιάρχι Σανούσκι): Μάτσιγιουκ, Ακάτοφ, Απετίονοκ, Μπάκνο (82′ Σάκουτα), Τχάτσου, Χούσου (62′ Οσουνίκου), Χαλιάτα, Χράμπτσεβιτς (82′ Κάζμερτσουκ), Απανάσεβιτς (62′ Χουμπάρεβιτς), Βόλσκι (66′ Μόλτσαν), Μιλκάνοβιτς.

Ελλάδα (Βαγγέλης Μόρας): Μπελερής, Τσιότας, Κοσίδης, Μπαταούλας, Ντούγκα, Ζέκα (62′ Φίλης), Σαρρής, Χάμζα (62′ Χαρούπας), Κολοκοτρώνης (62′ Παπανικόπουλος / 72′ Μπέρδος), Μύθου (84′ Σώκος), Τσίγκας.