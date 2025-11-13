Μπουκωμένη μύτη, συνεχή καταρροή, πονόλαιμος, πόνοι στην πλάτη, κούραση… Κρυολόγημα είναι – όπως μαρτυρούν τα συμπτώματα – και θα περάσει. Ομως, και έως ότου το αφήσουμε πίσω μας, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να νιώσουμε ανακούφιση ή ακόμη και να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να το ξεπεράσει πιο γρήγορα;

Οι ειδικοί επαναλαμβάνουν σε κάθε ευκαιρία πως τα κρυολογήματα προκαλούνται από ιούς, συνεπώς δεν υπάρχουν… μαγικές θεραπείες. Παρ’ όλα αυτά, κάποια γιατροσόφια (ορισμένα από αυτά περνούν από γενιά σε γενιά) μπορούν να συμβάλουν στη γρηγορότερη ανάρρωση των ιογενών λοιμώξεων.

Η γιατρός οικογενειακής ιατρικής Neha Vyas, της παγκοσμίου φήμης κλινικής των ΗΠΑ «Cleveland», αναλύει ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές θεραπείες που μπορεί κανείς να ακολουθήσει στο σπίτι για την αντιμετώπιση ενός απλού κρυολογήματος αλλά και ποιες πρέπει να αποφεύγονται.

Για ταχύτερη ανάρρωση

«Κάτσε σπίτι», «πιες νερό», «μαγείρεψε κοτόσουπα»: αυτές είναι μόνον μερικές από τις συμβουλές που μας δίνουν απλόχερα οι δικοί μας άνθρωποι όταν αρρωσταίνουμε. Ομως, πόσο αποτελεσματικές είναι οι πρακτικές αυτές στην πράξη;

Η Dr. Vyas εξετάζει τα παραπάνω και ακόμη περισσότερα, προτείνοντάς μας συνολικά 8 γιατροσόφια:

Ξεκούραση

Ενα από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς, ελπίζοντας σε ταχύτερη ανάρρωση, είναι η ξεκούραση. «Οταν ξεκουράζεσαι και κοιμάσαι, το ανοσοποιητικό σου σύστημα έχει την ευκαιρία να “επαναφορτιστεί”» εξηγεί η Dr. Vyas.

Η ξεκούραση συνεπώς είναι κρίσιμο μέρος της ανάρρωσης, καθώς δίνει τον χρόνο στο σώμα να επικεντρωθεί στην αποκατάστασή του και όχι στην καθημερινή ένταση. «Οταν αφήνεις το σώμα σου να ξεκουραστεί, το ανοσοποιητικό μπορεί να κάνει τη δουλειά του και να πολεμήσει φυσικά τη λοίμωξη» προσθέτει η ίδια.

Μια ακόμη σημαντική συμβουλή είναι η αποφυγή της έντονης φυσικής άσκησης, όσο διαρκούν τα συμπτώματα.

Ενυδάτωση

Η ενυδάτωση είναι θεμέλιος λίθος της φροντίδας σε περίπτωση κρυολογήματος. Και αυτό διότι ο οργανισμός αποβάλλει περισσότερα υγρά, ιδίως εάν ταλαιπωρείται παράλληλα και από πυρετό.

Και παρότι το νερό είναι η καλύτερη επιλογή, δεν είναι σε καμία περίπτωση η μοναδική. Οι σούπες, όπως και το ζεστό τσάι με μέλι είναι επίσης ωφέλιμα, βοηθώντας στη ρευστοποίηση της βλέννας αλλά και στην καταπολέμηση του πονόλαιμου.

Ατµός

Το ζεστό ντους – τόσο ζεστό ώστε το μπάνιο να γεμίσει ατμούς – αποτελεί «φάρμακο» για το μπούκωμα και τον ξηρό λαιμό. Εναλλακτικά μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει έναν υγραντήρα. «Το ζεστό και υγρό περιβάλλον βοηθά στη χαλάρωση της βλέννας, με αποτέλεσμα ο ασθενής να αναπνέει πιο εύκολα» εξηγεί η Dr. Vyas. Προσοχή όμως, εκείνοι που κάνουν χρήση υγραντήρα θα πρέπει να μην αμελούν τον καθημερινό καθαρισμό του, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος ανάπτυξης μούχλας ή βακτηρίων.

Γαργάρες με αλατόνερο

Οι γαργάρες με αλατόνερο προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση στον πονόλαιμο. Η εξήγηση; Το αλάτι βοηθά στην απομάκρυνση του πλεονάζοντος υγρού από τους ιστούς του λαιμού, μειώνοντας έτσι τη φλεγμονή. Παράλληλα όμως χαλαρώνει και τη βλέννα.

Για να φτιάξει κανείς αλατόνερο στο σπίτι αρκεί να κάνει τα εξής:

Διαλύεις ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι σε ένα ποτήρι (περίπου 240 ml) νερό σε θερμοκρασία δωματίου.

Κάνε γαργάρες και μετά ξέπλυνε το στόμα (μην το καταπιείς).

Ρινικές πλύσεις

Στο φαρμακείο μπορεί κανείς να βρει ειδικά σκεύη (neti pot) για ρινικές πλύσεις, καθαρίζοντας έτσι τις ρινικές κοιλότητες και απομακρύνοντας βλέννα, αλλεργιογόνα και ρύπους.

Διαφορετικά, μπορεί κανείς να κάνει πλύσεις με φυσιολογικό ορό με χρήση σύριγγας.

Προϊόντα µε µενθόλη

Η μενθόλη υπάρχει σε πολλά σκευάσματα για τον βήχα και το κρυολόγημα – και όχι τυχαία. «Η μενθόλη βοηθά στο άνοιγμα των αεραγωγών» σημειώνει η ειδική της κλινικής Cleveland. Συνεπώς και με τον τρόπο αυτόν καταπραΰνεται η συμφόρηση και διευκολύνεται η αναπνοή.

Μπορεί να προμηθευτεί κανείς προϊόντα όπως:

Αλοιφές για επάλειψη.

Επιθέματα.

Καραμέλες για τον λαιμό.

Βιταµίνη C και ψευδάργυρος

Η βιταμίνη C και ο ψευδάργυρος ενισχύουν το ανοσοποιητικό ενώ επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να βοηθούν στο να υποχωρήσει ελαφρώς πιο γρήγορα το κρυολόγημα. «Τα επιστημονικά δεδομένα καταλήγουν ότι δεν συμβάλλουν στην πρόληψη» διευκρινίζει η Dr. Vyas.

«Αλλά αν έχεις ήδη κρυολογήσει, ίσως προσφέρουν κάποιο όφελος».

Πιο συγκεκριμένα, η ίδια επικαλείται μελέτες που δείχνουν ότι η βιταμίνη C μπορεί να μειώσει τη διάρκεια της λοίμωξης, όπως και οι παστίλιες ψευδαργύρου.

Ομως τα οφέλη δεν είναι κοινά σε όλους, ενώ μπορεί σε ορισμένους να προκαλέσουν παρενέργειες, όπως ναυτία, διάρροια ή μεταλλική γεύση στο στόμα.

«Πάντα να συμβουλεύεσαι γιατρό πριν πάρεις συμπληρώματα – ειδικά αν έχεις χρόνια νοσήματα ή λαμβάνεις φάρμακα» τονίζει η ειδικός.

Προσοχή στα φάρµακα χωρίς συνταγή

Τα φαρμακεία είναι γεμάτα προϊόντα για τον βήχα και το κρυολόγημα: σιρόπια, σπρέι, παστίλιες, χάπια…

Πολλά μπορούν να βοηθήσουν, αλλά για κάποια χρειάζεται προσοχή.

Για παράδειγμα, ορισμένα προκαλούν υπνηλία, άλλα λειτουργούν ως διεγερτικά (δυσκολεύοντας συνεπώς τον ύπνο), ενώ μερικά αλληλεπιδρούν με άλλα φάρμακα. «Πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός με τα συστατικά» προειδοποιεί η Dr. Vyas, «ιδίως αν πάσχει από κάποια χρόνια πάθηση ή λαμβάνει άλλη αγωγή. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να συμβουλευτεί κανείς τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό. Εξίσου σημαντικό είναι να διαβάζει τις οδηγίες χρήσης».

Ποια τρόφιμα να αποφεύγονται

Ορισμένες τροφές και ροφήματα μπορεί να προκαλέσουν αφυδάτωση ή φλεγμονή, επιδεινώνοντας έτσι τα συμπτώματα της λοίμωξης.

Σε περίπτωση, συνεπώς, κρυολογήματος είναι σημαντικό να αποφεύγονται:

Το αλκοόλ.

Η καφεΐνη.

Τα γαλακτοκομικά (αν επιδεινώνουν τη συμφόρηση).

Τα αλμυρά ή επεξεργασμένα τρόφιμα.

Τη ζάχαρη.

Πότε δεν είναι «αθώο»

Ενα κρυολόγημα που δεν λέει να περάσει μπορεί να εξελιχθεί σε πνευμονία, ωτίτιδα, βρογχίτιδα και άλλες επιπλοκές. «Τα περισσότερα κρυολογήματα υποχωρούν σε 7-10 ημέρες. Αν τα συμπτώματα επιδεινωθούν ή επιμένουν περισσότερο, επικοινώνησε με τον γιατρό» καταλήγει η ειδικός.