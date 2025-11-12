Ξεκίνησε από τον Παύλο Παντελίδη. Στα ακριβώς προηγούμενα παιχνίδια της εθνικής ομάδας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε στην αποστολή τον νεαρό μεσοεπιθετικό της Κηφισιάς (και από το επόμενο καλοκαίρι του Παναθηναϊκού) και του έδωσε την ευκαιρία να μπαίνει στο κλίμα της ομάδας. Αλλωστε είναι ένα από τα παιδιά που θα πλαισιώνουν την Εθνική τα επόμενα χρόνια. Με εκείνη την κλήση του ο Γιοβάνοβιτς έδειξε πως είναι ανοιχτή η πόρτα για όλα τα παιδιά που καταφέρνουν να ξεχωρίσουν. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις βοηθούν οι συγκυρίες (τραυματισμός για να κληθεί ο Παντελίδης, ματς χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον αυτά που έρχονται), πλην όμως ο προπονητής της Εθνικής έχει εκφράσει την επιθυμία του στο να περνάει σιγά – σιγά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην επόμενη εποχή του. Να βάζει κι άλλους παίκτες στην εξίσωση.

Τα τρία νέα πρόσωπα και με πιθανότητες μάλιστα να τους δούμε και να αγωνίζονται, είναι οι Κωστούλας, Τριάντης και Τεττέη. Ο τελευταίος μπήκε λόγω του τραυματισμού της τελευταίας στιγμής του Ιωαννίδη, πλην όμως ο Γιοβάνοβιτς έτσι κι αλλιώς τον είχε στη λίστα του με τους παίκτες που έρχονται. Και έχει μεγάλη εκτίμηση στα προσόντα του και στο πόσο μπορεί να εξελιχθεί από τέτοιες διαδικασίες. Οπως στη λίστα του υπήρχε εδώ και καιρό ο Κωστούλας. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Μπράιτον αναζητούσε τις επίσημες συμμετοχές με τη νέα του ομάδα και όταν τις βρήκε, βρήκε και το… τηλεφώνημα της εθνικής ομάδας.

Είναι μάλιστα πολύ πιθανό να δούμε τον Κωστούλα να αγωνίζεται στα ματς που έρχονται με Σκωτία και Λευκορωσία. Εχει περισσότερες πιθανότητες από Τεττέη και Τριάντη, μπορεί να παίξει και σαν σέντερ φορ και σαν περιφερειακός επιθετικός, έχει ρυθμό και προέρχεται από εξαιρετικές εμφανίσεις. Στο πλάνο του Γιοβάνοβιτς είναι οι νέοι ποδοσφαιριστές να ενσωματωθούν με τον πλέον ομαλό τρόπο στην Εθνική. Και αυτό θα επιχειρήσει να κάνει όχι μόνο τώρα και στα ματς που έρχονται, αλλά και στο μέλλον. Σε φιλικά και επίσημα.

Τιμούν τον Τεττέη

Σπουδαία διάκριση για τον Ανδρέα Τεττέη, που μόλις μία μέρα μετά τη πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, γνωστοποιείται ότι είναι υποψήφιος από την FIFPRO, την παγκόσμια συνομοσπονδία ποδοσφαιριστών, για τον τιμητικό τίτλο του πρεσβευτή του οργανισμού κατά του ρατσισμού. Πρόκειται για έναν θεσμό που έχει θεσπιστεί και αναδεικνύει τους ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι βρίσκουν το «πάτημα» και μέσα από τη φωνή και τη δύναμή τους μιλούν ανοιχτά για τις διακρίσεις, τόσο στον χώρο του ποδοσφαίρου όσο και εν γένει. Επιπλέον, επιβραβεύει τους αθλητές που παίρνουν πρωτοβουλίες για να βελτιώσουν ουσιαστικά τις ζωές των ανθρώπων και προβαίνουν σε δράσεις για γενικότερη κοινωνική αλλαγή. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στη γενική συνέλευση της FIFPRO, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα, 18 – 20 Νοεμβρίου 2025.

Η FIFPRO αναγνώρισε τη θετική επιρροή που ασκεί στην κοινωνία ο Ανδρέας Τεττέη με τη φωνή και τις δράσεις του, γι’ αυτό τον λόγο τον συμπεριέλαβε σε μία λίστα μαζί με τους και τις Πιερίκ Καπέλ, Εμπερέχι Εζε, Πάβελ Καντεράμπεκ, Ελεονόρα Γκολντόνι, Γουίλ Βολκς, Λοτ Γούμπεν Μόι, Νοέμι Καράζ και Λένα Γκετς.