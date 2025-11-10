Η Εθνική Ελλάδας δούλεψε στο Ρέντη για τα ματς με Σκωτία (15/11, 21:45) και Λευκορωσία (18/11, 21:45). Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κυνηγά δύο νίκες για καλό φινάλε στα προκριτικά του Μουντιάλ. Όλοι οι διεθνείς ταξίδεψαν στην Αθήνα και μπήκαν στην αποστολή.

Οι παίκτες που αγωνίστηκαν την Κυριακή έκαναν αποκατάσταση στο γυμναστήριο. Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο με κανονικό πρόγραμμα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιστρέφει στο Ρέντη αύριο (11/11) στις 18:30 για νέα προπόνηση.

Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι οι εξής: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Βαγγέλης Παυλίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας, Νεκτάριος Τριάντης, Ανδρέας Τεττέη, Τάσος Μπακασέτας.